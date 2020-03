Nouvelle convention : les joueurs de la NFL sont totalement divisés

Cette nouvelle convention collective, d’une durée de 11 ans, prévoit notamment que la part des revenus de la NFL que toucheront les joueurs passera de 47 % à 48 % à compter de 2021.

Les joueurs touchant le salaire minimum (60 % des membres de la NFLPA sont dans cette situation) verront leur rémunération passer de 585 000 $ en 2020 à 675 000 $ en 2021. Quant à ceux étant dans cette même situation, mais comptant deux saisons d’ancienneté, verront pour leur part leur rémunération annuelle passer de 660 000 $ à 750 000 $. Cette échelle salariale sera ensuite graduellement rehaussée pour atteindre 1 million $ en 2029.

Les formations des équipes passeront de 53 à 55 joueurs et la liste des joueurs pouvant être utilisés lors des matchs passera de 46 à 48 joueurs. Le nombre de postes disponibles au sein des équipes d’entraînement sera aussi rehaussé.

Durant les camps d’entraînement, le nombre de jours où les joueurs seront contraints de porter leurs épaulettes (séances avec contacts physiques) passera de 28 à 16.

***

Ces gains des joueurs, qui apparaissent relativement modestes, se font au prix d’une énorme concession : le calendrier des équipes passera de 16 à 17 matchs, et deux équipes de plus seront admises en séries éliminatoires. Cela fera en sorte que 14 équipes seront dorénavant assurées de disputer au moins 18 matchs par saison.

Lors des négociations du précédent contrat de travail en 2011, la NFLPA avait catégoriquement refusé d’envisager une prolongation du calendrier régulier.

Selon un joueur qui s’est récemment exprimé anonymement sur le site The Players Tribune, une étude commandée à l’interne par la NFLPA avait révélé en 2011 qu’une prolongation du calendrier de 16 à 18 matchs allait potentiellement réduire de 15 % (de 3,3 saisons à 2,8 saisons) la durée moyenne des carrières des joueurs.

Parmi les athlètes œuvrant au sein des championnats majeurs nord-américains, les joueurs de la NFL sont déjà ceux dont les carrières sont les plus courtes.

Par ailleurs, ces concessions des joueurs surviennent alors qu’il restait encore une année à écouler (jusqu’à la fin de la saison 2020) au précédent contrat de travail. Il n’était pas minuit moins une, loin de là. Le syndicat avait encore du temps devant lui et son rapport de force avait toutes les chances d’être plus élevé dans un an.

En effet, les droits de télé de la NFL, qui rapportent déjà quelque 7 milliards $ par saison sur des revenus totaux de 15 milliards $, viendront à échéance en 2022 et on prévoit qu’ils pourraient augmenter de plus de 50 %.

De l’avis de plusieurs, les joueurs auraient pu profiter davantage de cette manne. Après tout, les propriétaires n’ont consenti que 1 % de revenus supplémentaires aux joueurs alors que la tâche de ces derniers s’accroîtra de 6,25 à 12,5 % en raison de la prolongation du calendrier.

***

La très mince marge par laquelle cette convention collective a été entérinée indique aux propriétaires qu’ils viennent de décrocher une victoire totale. Mais l’agent Sasha Ghavami, qui représente notamment Laurent Duvernay-Tardif, croit que la forte disparité salariale qu’on retrouve au sein de la NFLPA fait en sorte de diviser d’emblée ses membres.

Ce syndicat sera toujours divisé parce que les priorités de ses membres ne seront jamais les mêmes. Un quart-arrière étoile n’a certainement pas les mêmes revendications ou préoccupations qu’un joueur touchant le salaire minimum et dont le contrat n’est pas garanti. Et des joueurs touchant le salaire minimum, il y en a beaucoup , souligne Ghavami.

Plusieurs fois au cours de notre entrevue, l’agent a souligné à quel point il avait de la difficulté à accepter l’ajout d’un 17e match au calendrier.

C’est énorme, dit-il. Est-ce que la santé et la sécurité des joueurs ont un prix? Je comprends les propriétaires de vouloir aller chercher plus de revenus en présentant un plus grand nombre de matchs. Ils en parlaient depuis cinq ans! Mais ces matchs supplémentaires valent certainement plus que 1/17 du salaire des joueurs. On leur demandera de sacrifier leur corps pendant quelques semaines de plus. C’est beaucoup.

En saupoudrant des mesures visant à améliorer concrètement, à court terme, les conditions de travail des joueurs représentant la majorité des membres de la NFLPA, les propriétaires ont fini par obtenir le règlement qu’ils recherchaient.

Ce qui me saute aux yeux, c’est que la crainte d’un éventuel lock-out a aussi beaucoup influencé le vote. Quand ta carrière dure seulement trois ans, la crainte des répercussions d’un conflit de travail est plus grande. On ne cesse pas de vieillir pendant un arrêt de travail. Et rejeter la proposition des propriétaires faisait croître cette possibilité de lock-out , estime Sasha Ghavami.

***

Outre la division du vote, d’autres nuages noirs planent au-dessus de la NFLPA. En effet, les dernières semaines du processus de ratification de la nouvelle convention collective ont été marquées par des décisions qui soulèvent des questions éthiques importantes.

Le directeur exécutif de l’Association des joueurs, DeMaurice Smith, est un employé des joueurs.

Chaque équipe de la NFL est représentée au sein de la NFLPA par l’un de ses joueurs, et ce représentant doit être élu par ses coéquipiers. Ces 32 représentants sont chapeautés par un comité exécutif de 11 personnes (composé de représentants d’équipes et d’anciens joueurs) qui est élu pour veiller à la bonne marche du syndicat.

Selon les statuts et règlements de la NFLPA, c’est ce comité exécutif qui est l’ultime responsable des négociations des conventions collectives. DeMaurice Smith, en principe, mène les négociations. Mais il n’a pas de droit de vote au sein du comité exécutif.

Spectaculairement, après avoir reçu l’offre finale des propriétaires, Smith est toutefois parvenu à passer par-dessus la tête de ses mandants.

***

Les membres du comité exécutif se sont prononcés contre l’offre des propriétaires (à 6 contre 5 ou à 7 contre 4, selon différentes sources). Et cela, logiquement, aurait en principe dû forcer tout le monde à retourner à la table des négociations.

Mais en lieu et place, les 32 représentants d’équipes ont aussi été appelés à voter sur cette proposition. Et ces derniers, bien qu’ils aient aussi été très divisés sur la question, ont voté 17 à 14 (et une abstention) en faveur de l’offre patronale.

Même si ça sentait la dissension à plein nez, et même si une majorité des deux tiers était nécessaire de la part du conseil des représentants, le directeur exécutif n’a jamais appliqué les freins. Et les bulletins de vote ont été acheminés aux joueurs, avec le résultat que l’on connaît.

***

La semaine dernière, le New York Times rapportait qu’un membre du comité exécutif, Russel Okung (un joueur de ligne des Panthers de la Caroline) avait déposé contre DeMaurice Smith une plainte pour négociation de mauvaise foi auprès du Conseil national des relations de travail.

Dire que les couteaux volent bas est un euphémisme. Et ça annonce des lendemains douloureux, et probablement des règlements de compte, au sein de l’Association des joueurs.

Sasha Ghavami reconnaît qu’il s’agit d’une situation très particulière. Cependant, il n’est pas contre le fait que les joueurs aient été appelés à voter malgré l’opposition de leur comité de négociation.

« Les membres du comité exécutif voulaient sans doute faire des gains supplémentaires. Mais ultimement, ce sont les joueurs qui vivront avec ce contrat de travail. Je pense qu’il était sage de les laisser décider eux-mêmes s’ils étaient prêts à accepter cette offre.

« Il sera intéressant de voir ce qui surviendra avec le leadership de la NFLPA. Cela dit, peu importe l’identité du directeur exécutif, il faut se rappeler que son mandat est extrêmement difficile en raison des intérêts divergents de ses membres », rappelle Sasha Ghavami.