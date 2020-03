COVID-19 : des mesures financières pour les employés du Canadien

Le Canadien de Montréal a annoncé dimanche la mise en place de mesures financières pour les employés œuvrant dans la sphère événementielle et qui ne pourront pas travailler prochainement en raison de la pandémie de coronavirus.

La compensation financière que versera le Canadien sera toutefois d'une valeur inférieure au salaire qu'aurait obtenu chacun des employés.

Quelque 1200 personnes sont à l'emploi du Tricolore et du Rocket de Laval, le club-école du Canadien, et sont directement touchées par l'interruption des activités dans la Ligue nationale et la Ligue américaine.

Notre industrie traverse une période difficile et nos employés sont durement affectés par les récents événements. Le Club de hockey Canadien et l'organisation du Rocket tenaient à déployer les moyens nécessaires afin de contribuer à alléger l'impact de cette situation très particulière sur nos employés, que je tiens d'ailleurs à remercier sincèrement pour leur compréhension et collaboration , dit le propriétaire Geoff Molson, dans un communiqué.

Pour ce qui est des employés non admissibles à l’assurance-emploi, l'organisation donnera un montant correspondant à 75 % du salaire qu'ils auraient reçu pour les matchs qui devaient être disputés à domicile d'ici la fin du calendrier, soit quatre au Centre Bell et huit à la Place Bell.

En ce qui concerne ceux qui peuvent profiter de l'assurance-emploi, l'équipe bonifiera les prestations de 40 % afin que les employés reçoivent 95 % – le maximum autorisé par Service Canada – du salaire qu'ils auraient reçu pour les dernières rencontres à la saison.

Détails à venir.

Équipes de la LNH qui ont annoncé une aide financière :

Avalanche du Colorado

Canucks de Vancouver

Sabres de Buffalo

Devils du New Jersey

Lightning de Tampa Bay

Sharks de San José

Jets de Winnipeg

Ducks d’Anaheim

Panthers de la Floride

Red Wings de Détroit

Flyers de Philadelphie

Penguins de Pittsburgh

Blackhawks de Chicago

Capitals de Washington

Stars de Dallas

Kings de Los Angeles

Predators de Nashville

Maple Leafs de Toronto

Canadien de Montréal

Équipes de la LNH qui n’aideront pas leurs employés :

Flames de Calgary

Bruins de Boston

Équipes qui n’ont rien annoncé encore :