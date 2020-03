L'Association des joueurs de la NFL approuve la convention collective

Il s'en est cependant fallu de bien peu pour que le résultat soit tout autre puisque seulement 60 voix (1019 contre 959) ont départagé les joueurs qui étaient en faveur de ceux qui s'y opposaient. Nombre de joueurs étoiles, notamment Todd Gurley, Aaron Rodgers, J.J. Watt et Russell Wilson, ont récemment critiqué la convention collective.

Nous nous réjouissons que les joueurs aient voté en faveur de la ratification de la proposition de nouvelle convention collective, qui sera plus généreuse pour tous les joueurs actuels et ceux à la retraite, qui fournira plus d'emplois, qui assurera l'amélioration de la sécurité des joueurs et qui offrira plus de matchs, de meilleure qualité, à nos partisans. Roger Goodell, commissaire de la NFL, dans un communiqué

Parmi les éléments dignes de mention de l'accord qui arrivera à échéance en 2030, notons l'ajout de deux équipes en éliminatoires, soit une par association pour porter le total à sept, et d'un match à la saison. La présaison sera aussi amputée d'une rencontre.

Le 17e match au calendrier ne prendra pas effet avant 2021, et au plus tard en 2023. Le nombre de matchs à disputer à domicile sera ainsi inégal pour la moitié des formations. Un système d'alternance sera mis en place par la NFL afin d'équilibrer le tout, à moins qu'un terrain neutre ne soit trouvé.

Également, les salaires des joueurs seront haussés, les effectifs seront étoffés et les fonds de pension dédiés aux joueurs actifs et aux retraités seront plus généreux.

Il y a un mois, les 32 propriétaires du circuit Goodell ont d'abord approuvé les termes négociés de la nouvelle convention collective.

Puis, la semaine dernière, les membres de l'Association des joueurs ont analysé la proposition de 439 pages et ont soumis leur vote, après que son comité exécutif l'eut refusée à six contre cinq. Les représentants des joueurs l'ont pour leur part acceptée à 17 contre 14, l'un d'entre eux choisissant de s'abstenir.