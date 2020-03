COVID-19 : le président du soccer suisse infecté; cinq cas dans l'équipe de Valence

Le président de la Fédération suisse de soccer, Dominique Blanc, a été déclaré positif à la COVID-19. L'organisation a indiqué que l’homme de 70 ans a obtenu le résultat du test de dépistage du coronavirus dimanche matin et qu'il s'était lui-même mis en quarantaine, chez lui.

Je me sens très bien en ce moment, et je n'ai que de légers symptômes de la grippe , a dit Blanc par voie de communiqué émis par la fédération. Il s'est soumis au test après avoir ressenti de la douleur à la gorge et développé une légère toux.

Les bureaux de la fédération situés à Berne sont fermés et le personnel qui est entré en contact avec Blanc a reçu un avis médical, a précisé l'organisation.

Blanc a assisté à la rencontre annuelle de l'UEFA en compagnie des dirigeants de 55 pays membres le 3 mars, et il a notamment soulevé l'enjeu des problèmes logistiques qu'entraînerait l'interruption des activités des diverses ligues nationales.

Le coronavirus pourrait, pour certains d'entre nous, ébranler les fondations de nos ligues de soccer professionnelles , avait dit Blanc à Amsterdam.

La veille de son discours, la Suisse avait fait partie des premiers pays européens à interrompre les activités de sa ligue professionnelle afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19.

La Fédération suisse de soccer participera à une conférence téléphonique avec l'UEFA mardi afin de discuter de la possibilité de relancer ou non la saison de soccer en Europe, qui est suspendue pratiquement partout.

Des membres de l’équipe de Valence contrôlés positifs

Le club espagnol de Valence a annoncé dimanche que « cinq membres de l'encadrement et joueurs de l'équipe première » avaient été diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus, dont son défenseur argentin Ezequiel Garay.

Tous se trouvent à leur domicile, en bon état de santé et appliquent des mesures d'isolement , a annoncé le club espagnol dans un communiqué, sans donner de noms.

Garay avait annoncé plus tôt être malade de la COVID-19, devenant ainsi le premier joueur de Liga positif.

En Espagne, les équipes de football et de basketball du Real Madrid ont été placées en quarantaine jeudi après qu'un joueur de l'équipe de basket a été testé positif au coronavirus.

Le FC Barcelone a déclaré vendredi suspendre toute activité jusqu'à nouvel ordre . Le Championnat d'Espagne a été suspendu pour au moins les deux prochaines journées.

Le Temple de la renommée du baseball fermé

Le Temple de la renommée du baseball fermera ses portes au public à compter de 17h dimanche, en raison de la pandémie de la COVID-19.

L'établissement situé à Cooperstown, dans l'État de New York, publiera une mise à jour de ses activités chaque dimanche jusqu'à nouvel ordre.

Le Canadien Larry Walker, qui a notamment joué pour les Expos de Montréal, doit y être intronisé lors d'une cérémonie qui se déroulera le 26 juillet.

Le championnat suédois de hockey à l’arrêt

La Ligue de hockey de la Suède a annoncé qu'elle annulait officiellement sa saison 2019-20, en raison de la pandémie de la COVID-19.

La SHL a indiqué sur son site internet qu'elle avait pris cette décision à la requête de l'Association suédoise de hockey sur glace.

En conséquence, la saison ne sera pas complétée, il n'y aura pas de séries éliminatoires ni de matchs de relégation. Toutes les équipes inscrites au championnat suédois conserveront leur place en vue de la saison prochaine.