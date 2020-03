Après l'annulation du Grand Prix, l'Australie resserre ses restrictions

Le cafouillage du Grand Prix d'Australie a servi de leçon au gouvernement australien. La F1, le groupe Formula One, la FIA et le gouvernement de l'État de Victoria ont été très critiqués pour avoir tardé à annuler l'épreuve.

Le public était déjà aux grilles du circuit quand la décision a finalement été prise d'annuler l'événement, à deux heures du début des premiers essais.

Le premier ministre australien Scott Morrison a imposé l'isolement de 14 jours à toute personne entrant sur le continent.

« On voit de plus en plus de pays avoir des problèmes à contrôler la propagation du virus, et les sources de la transmission se multiplient », a dit Scott Morrison.

« On ne peut pas encore tuer ce virus, a affirmé le premier ministre. Mais nous pouvons ralentir sa propagation.

« Et ce sera notre mission pour les six prochains mois », a-t-il conclu.

Le dernier commentaire du premier ministre Scott Morrison donne du poids au scénario voulant que les Jeux olympiques soient annulés ou reportés d'un an.

Une réunion entre le CIO et les fédérations internationales est prévue mardi.