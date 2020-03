La ECHL annule le reste de sa saison en raison de la COVID-19

L'ECHL est le troisième niveau du hockey nord-américain après la Ligue nationale (LNH) et la Ligue américaine (AHL).

À la suite d'une réunion, les différents gouverneurs ont choisi de mettre un terme à la saison.

La ligue en a fait l'annonce par le biais d'un communiqué publié sur son site Internet.

« À ce stade de la saison, il y a eu un immense dévouement et d'innombrables heures consacrées à progresser vers ce qui est traditionnellement la partie la plus excitante de l'année de hockey », écrit Ryan Crelin, en soulignant que ce fut une décision difficile à prendre.

« Cela dit, cependant, comme chaque jour qui passe soulève des préoccupations supplémentaires quant à la sécurité des membres de la communauté de l'ECHL et que nous prenons des mesures de précaution en collaboration avec nos autorités locales à travers le continent pour empêcher la propagation du coronavirus, il est devenu évident que c'était la décision prudente à prendre. Notre jeu et notre produit sont basés sur nos partisans et leur capacité à encourager leur équipe et leurs joueurs ECHL. Sans cet environnement social et cette atmosphère de jeu, l'ECHL n'est tout simplement pas la même. »

L'ECHL a tenu à remercier les gouverneurs et l'Association des joueurs de hockey professionnel pour son aide au cours de cette période trouble. La ligue espère un retour à la normale et commencera ses préparatifs pour la saison 2020-2021.