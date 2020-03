La saison de rêve de Maxim Noreau gâchée par le coronavirus

Tout s’est passé extrêmement vite pour Noreau. La Ligue nationale suisse a pris la décision de mettre un terme à la saison jeudi, une première depuis 1940. Le lendemain l’athlète de 32 ans était dans l’avion vers le Canada. L’équipe lui a permis de manquer les rencontres postmortem usuelles pour accélérer son retour.

J’ai décidé de ne pas prendre de chance et de prendre l’avion le plus rapidement possible pour éviter les problèmes que je pourrais avoir avec le Coronavirus. L’équipe a été vraiment correcte avec moi, tout le monde a compris la situation. Maxim Noreau

Noreau a pu rejoindre les siens après un passage « un peu chaotique » à l’aéroport de Zurich. Ceux-ci avaient fait le voyage quelques jours avant et l’attendaient à la maison familiale de la Rive-Sud. Toute la famille est présentement en isolement volontaire, comme l’exigent les dernières mesures recommandées pour les voyageurs.

On essaye de ne pas trop sortir, à part pour laisser notre gars jouer dehors quand il n’y a personne, explique-t-il. C’est un 10 à 14 jours un peu bizarres à passer, mais nous sommes d’être ensemble. On aimerait ça que ça se calme au Québec aussi…

Maxim Noreau et sa famille à la 93e Coupe Spengler, à Davos, en Suisse. Photo : Associated Press / Melanie Duchene

Fin abrupte à une saison exceptionnelle

Il y a quelques jours seulement, Noreau se préparait avec ses coéquipiers à commencer les séries éliminatoires, à l’issue d’une saison de rêve où l’équipe est passée du 10e au 1er rang du classement général.

Finir de cette manière, c’est une immense déception pour tout le monde. On avait réussi quelque chose d’exceptionnel avec l’arrivée du nouveau coach.

Les Lions, fouettés par l’arrivée de l’entraîneur suédois Rikard Grönborg en mai dernier, visaient un dixième titre suisse. Noreau connaissait lui-même la meilleure saison de sa carrière au plan statistique avec 39 points en 45 matchs.

C’est un coach exceptionnel. Un des meilleurs que j’ai eus dans ma vie, autant du côté hockey que l’aspect humain. Il nous a vraiment aidés sur la glace et à l’extérieur.

Maxim Noreau et son coéquipier Fredrik Pettersson Photo : Lions de Zurich / Brend Stettler

Il m’a beaucoup aidé à changer les choses que je ne faisais pas bien. On m’a souvent dit dans ma carrière que je prenais trop de risque [comme défenseur], mais lui il m’a montré comment le faire d’une manière efficace. Il a vraiment aidé tout le monde dans l’équipe à s’améliorer.

Malgré l’annulation du championnat, l’équipe zurichoise peut se consoler en se disant qu’elle pourra répéter ses succès avec une formation quasi intacte.

On a pas mal la même équipe l’an prochain, tous nos imports (joueurs étrangers) sont déjà signés. La majorité de l’équipe sera pareille. C’est sûr que la pression sera différente avec les résultats que nous avons eus cette saison, mais je suis vraiment optimiste.

Le parfait bonheur en Suisse

L’ancien des Tigres de Victoriaville file le parfait bonheur en Suisse. Noreau assure que contrairement à plusieurs expatriés, l’Europe n’est pas un tremplin vers un potentiel retour en Amérique du Nord. Il a signé tout dernièrement signé une prolongation de deux ans avec les Lions, une entente qu’il entend bien honorer.

Après ce contrat, ça va avoir fait neuf ans que je suis là, c’est quelque chose qui me rend super fier. Il y a seulement 48 postes disponibles en Suisse pour les étrangers, ce n’est pas facile de faire et garder sa place. J’aimerais rester là le plus longtemps possible.

Maxim Noreau tente de déjouer Pavel Francouz en tirs de barrage. (Photo: Brendan Smialowski/Getty Images) Photo : Getty Images

Noreau, qui était membre de la formation canadienne aux Jeux olympiques de Pyeongchang et capitaine à la Coupe Spengler, a eu l’occasion de retenter sa chance avec l’organisation de l’Avalanche du Colorado lors des saisons 2014-2015 et 2015-2016.

Ses chiffres impressionnants dans la Ligue américaine (45 points en 64 matchs à sa dernière saison à San Antonio) ne lui ont cependant jamais permis de faire le saut dans la LNH. Une page qu’il considère tournée.

Avec le nouveau style de jeu de la Ligue nationale, est-ce que je pourrais réessayer? Peut-être. Mais je l’ai tenté avec le Colorado et ce n’était pas vraiment plaisant dans la Ligue américaine. J’avais eu l’impression d’avoir eu de fausses promesses. Je suis très heureux ici, je n’ai aucun regret d’être parti aussi tôt dans ma carrière. Maxim Noreau

Le Québécois, qui bénéficiera d’une saison morte anormalement longue, profite pleinement de son aventure européenne avec sa famille.