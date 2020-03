Coronavirus : Le dernier triathlon avant un arrêt forcé

Georgia Taylor-Brown a complété un doublé pour le Royaume-Uni en finissant deuxième. L’Australienne Ashleigh Gentle a remporté le bronze dans cette épreuve où l’autre Québécoise présente, Emy Legault, s’est classée 35e.

En entrevue après sa course, Kretz a précisé que si elle a sauvé les meubles à la natation et au vélo, c’est à la course à pied que les choses se sont gâtées.

Une journée un peu difficile pour moi. J’ai perdu du temps et raté le premier groupe en natation. En vélo, j’ai travaillé vraiment fort avec deux ou trois autres filles et nous avons rejoint le premier groupe à la mi-parcours. J’ai eu une bonne transition vélo-course, mais je me suis vite rendu compte que j’avais laissé mes jambes sur le vélo. Malheureusement, ça m’a pris 3 kilomètres pour retrouver mes bonnes sensations et il était trop tard. C’est donc une 22e place décevante pour moi.

Du côté masculin, le Canadien Matthew Sharpe s’est hissé au 19e rang, tandis qu’Alexis Lepage a abandonné en cours de route. Le Québécois a complété les épreuves de natation et de vélo avant de s’arrêter à celle de la course à pied.

C’est une contre-performance. J’étais assez confiant avant le départ, mais une fois sur le vélo, mon corps m’a dit non et le mental a suivi [en ce sens]. Je suis content de retourner à la maison. Ce fut une semaine stressante avec beaucoup de changements de plans , a-t-il avoué.

Cette course a aussi été le théâtre d’un doublé, néo-zélandais cette fois, où Ryan Sissons s’est imposé.

L’incertitude plane en vue de Tokyo

Le calendrier international de triathlon est à son tour remanié en raison de la pandémie de COVID-19.

En vertu de leur classement mondial et du nombre de places attribuées au Canada aux épreuves olympiques individuelles, Kretz et Lepage n’apparaissent pas dans les classements provisoires de l’ITU. La porte demeure toutefois ouverte pour une place à la nouvelle épreuve du relais mixte.

Lepage n’entend pas baisser les bras et continuer à faire tous les efforts pour vivre sa première expérience olympique

Pour l’instant, c’est encore envisageable. Il y a encore beaucoup d’incertitude de ce qui adviendra des critères de sélections et des horaires des prochaines compétitions. De mon côté, je vais faire tout ce que je peux pour être le meilleur athlète sur distance super sprint [relais] et on va voir où cela me mène.

Kretz a l’expérience des Jeux de Rio en poche et elle est plutôt sereine face à la situation qui secoue la planète.

On va attendre de voir ce que la fédération internationale décide de faire avec la sélection et on y va un jour à la fois! Amélie Kretz, triathlète canadienne