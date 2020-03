Un calendrier de F1 très compact à l'étude pour 2020

C'était à prévoir. La F1 a annulé un événement promotionnel prévu le 29 mars à Johannesburg en Afrique du Sud, à cause de la pandémie de la COVID-19.

Cette décision a été prise afin « d'assurer la sécurité de tous les amateurs de course et des participants » à cet événement.

Dans le but de promouvoir le championnat F1, le groupe Formula One a mis sur pied en 2019 des événements de démonstration appelés F1 festivals.

Il y a eu des festivals à Los Angeles, à Chicago, en Chine et au Brésil, et en 2020, trois sont prévus: en Afrique du Sud en mars, à Londres en mai, et un autre à New York un peu plus tard en 2020.

On sait maintenant que le F1 Joburg festival n'aura pas lieu.

Ross Brawn, directeur sportif du groupe Formula One, discute avec Christian Horner, directeur général de l'équipe Red Bull (à droite) Photo : Getty Images / Charles Coates

Par ailleurs, le directeur sportif du championnat, Ross Brawn, tente de bâtir un championnat d'au moins 17 courses pour 2020.

Ce sera une saison différente des autres, qui commencera plus tard, a-t-il dit au réseau britannique Sky. En comblant la pause estivale, nous pouvons ajouter une course en août, et en ajouter une en décembre.

Les Pays-Bas trouveraient une place au mois d'août, et le Bahreïn s'ajouterait à Abu Dhabi en décembre.

Également, Ross Brawn prévoit inclure un ou deux « programmes triples », soit trois courses en trois semaines, en réduisant les week-ends de course à deux jours au lieu de trois.

Les week-ends de deux jours pourraient être une option , a dit le dirigeant britannique.

C'est d'ailleurs une idée à laquelle la F1 pense depuis quelques temps. Ross Brawn pourrait saisir l'occasion de tenter l'expérience.

Encore faut-il que les équipes acceptent l'idée, et lors de la première expérience d'un programme triple en 2018 (France, Autriche et Grande-Bretagne), les équipes avaient dit: « plus jamais! ».

Dans une ébauche de calendrier (de 19 courses) publiée jeudi sur les sites spécialisés, il était question de deux programmes triples:

Pays-Bas (23 août), Belgique (30 août) et Italie (6 septembre)

Chine (11 octobre), Vietnam (18 octobre) et Japon (25 octobre)

Je suis assez optimiste qu’on puisse disputer 17 ou 18 courses, voire plus. Cela dépendra à quel moment commencera la saison , a conclu Ross Brawn.

C'est la grande question à laquelle personne ne peut répondre en ce moment.