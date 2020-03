La présaison du baseball majeur interrompue, les joueurs peuvent rentrer chez eux

Après avoir retardé l’ouverture de la saison 2020 d’au moins deux semaines en plus d’annuler le reste de son calendrier préparatoire, le baseball majeur a interrompu tous les camps d’entraînement et a permis à ses joueurs de rentrer à la maison, vendredi.

Dans un communiqué publié après une rencontre avec l’association des joueurs, la MLB a précisé qu’elle offrait à ses athlètes de rentrer chez eux (dans leur ville de résidence ou dans celle de leur équipe) ou de rester dans la ville où se déroulait leur présaison.

« Nous prenons cette mesure dans l’intérêt des joueurs, des employés et des collectivités qui accueillent les activités de la présaison », a ajouté la MLB.

Jeudi, le commissaire Rob Manfred avait annoncé que les premiers matchs de la saison, qui devaient avoir lieu le 26 mars, étaient remis d’au moins deux semaines afin de contenir la propagation du coronavirus.

Tous les matchs préparatoires, dont ceux qui devaient être présentés au stade olympique entre les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York, les 23 et 24 mars, ont conséquemment été annulés. Le promoteur evenko a annoncé vendredi soir qu'il rembourserait les détenteurs de billets.