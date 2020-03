Natation : les essais olympiques et paralympiques bousculés par le coronavirus

Le coronavirus a chamboulé le processus de sélection pour les équipes olympiques et paralympiques du Canada en natation.

Natation Canada a annoncé vendredi que toutes les compétitions, y compris les essais olympiques et paralympiques, sont remis ou annulés.

Tous les événements sanctionnés par la fédération d’ici au 20 avril sont touchés par cette décision, qui découle de la directive du gouvernement de l’Ontario de restreindre les rassemblements de plus de 250 personnes.

Comme nous nous attendons à y accueillir de 3000 à 5000 personnes chaque jour, nos essais olympiques et paralympiques dépasseraient largement les recommandations du médecin en chef de l’Ontario , a expliqué le directeur général de Natation Canada, Ahmed El-Awadi.

Nous constatons aussi que d’autres provinces et villes restreignent l’accès aux piscines, et nous réalisons que des athlètes n’auront pas la possibilité de s’entraîner et de se préparer adéquatement.

Pour ces raisons, entre autres, nous ne tiendrons pas les essais comme prévu du 30 mars au 5 avril à Toronto, et les billets pour l’événement achetés sur Ticketmaster seront remboursés.

Natation Canada a indiqué par communiqué qu’elle prendra d’autres décisions au plus tard le 21 avril quant à la situation des essais et des compétitions nationales.

Les essais olympiques et paralympiques représentent notre événement national phare du cycle olympique de quatre ans , a expliqué le directeur de la haute performance et entraîneur national de Natation Canada, John Atkinson.