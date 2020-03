La F1 doit tirer les leçons de son cafouillage en Australie

BILLET - Ross Brawn, directeur sportif du groupe Formula One, est un homme éminemment respecté dans le paddock. Il a dû à son retour de Melbourne réfléchir au fait qu’il est imprudent de faire des promesses qu’on ne pourra peut-être pas tenir.

Ce Britannique de 65 ans a gagné ses galons comme ingénieur aérodynamicien, comme patron d’équipe à la tête de Brawn GP et de Mercedes-Benz à son retour en F1.

Il fait aujourd’hui partie du trio de choc du groupe Formula One, crée par Liberty Media, le propriétaire de la F1. Avec le directeur commercial et le président.

Le 3 mars, au moment où l'Italie est déjà frappée de plein fouet par la crise du coronavirus, que l’Australie émet des restrictions pour entrer sur son territoire, Ross Brawn a vu venir le danger, et pour que le personnel italien puisse se rendre à Melbourne, a lancé :

Il n'y aura pas de Grand Prix si l'une des équipes de F1 se voyait contrainte de déclarer forfait à cause des restrictions de circulation liées au coronavirus, a-t-il dit dans un communiqué. Cela nuirait à l'équité du championnat.

L’Australie a laissé entrer Ferrari et les autres.

Le gouvernement de l’État de Victoria voulait présenter son Grand Prix. Il n’était pas question d’annuler cette course qui sert de rampe de lancement au championnat.

Malgré le virus, qui se propageait déjà. Les billets étaient déjà vendus.

Nous voulions lancer la saison malgré la situation , a dit Ross Brawn, visiblement fatigué par une nuit blanche du 11 au 12 mars, pour justifier les 12 heures que les autorités de la F1 ont prises pour confirmer l’annulation du Grand Prix d’Australie, après que McLaren eut confirmé la positivité d’un des membres de l’équipe à la COVID-19.

Le président du groupe Formula One Chase Carey discute avec Ross Brawn, directeur sportif de Formula One (à droite). Photo : Getty Images / Charles Coates

Ross Brawn était en train de manger quand l’équipe McLaren a déclaré forfait. Il a posé ses couverts, et, le regard sombre, s’est dirigé vers son bureau.

S’est-il rappelé de sa déclaration du 3 mars?

À ce moment-là, nous avions un gros problème à résoudre, a-t-il dit sur le site officiel de la F1. L’événement a un impact économique important sur la région.

Comment convaincre l’État de Victoria, le principal partenaire du Grand Prix (il paie 55 % du tarif fixe annuel)?

L’État de Victoria qui avait déjà été très affecté par les gigantesques feux de forêt en janvier, qui ont fait fuir les touristes.

L’État de Victoria qui a convaincu les circuits ATP et WTA de donner le feu vert au premier tournoi du grand chelem de la saison, à Melbourne, malgré les fumées. En qualifications, des athlètes qui n’avaient jamais eu de problèmes respiratoires auparavant n’arrivaient plus à respirer, ont dû abandonner, au bord de l’asphyxie.

Novak Djokovic (à gauche) salue des pompiers lors des Internationaux de tennis d'Australie. Photo : Getty Images / Handout

Le président de l’Association des joueurs, Novak Djokovic, a demandé qu’on reporte le tournoi. Il n’a pas été entendu.

Deux mois plus tard, le coronavirus a remplacé la fumée à Melbourne. Dans le paddock du Grand Prix d'Australie, l’État de Victoria a fait valoir ses arguments, et les négociations ont traîné derrière des portes closes.

Les équipes fidèles à leurs habitudes n’ont pas pu s’entendre, le résultat du vote a donné match nul : 5-5. Mais des pilotes se sont exprimés et des équipes ont plié bagage.

Je trouve ça choquant qu’on soit tous assis dans cette salle, a dit Lewis Hamilton le 11 mars. L’argent est roi. Quand je suis arrivé au circuit, j’avais l’impression que tout était normal, alors que la situation ne l'est pas.

Une remarque que le président du groupe Formula One, Chase Carey, n’a pas appréciée. Il descendait à peine d’avion après un aller-retour au Vietnam pour s’assurer que le Grand Prix aurait bien lieu.

Puis, Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen, anciens coéquipiers chez Ferrari, deux champions du monde, sont partis sans attendre la confirmation de l’annulation de la course.

Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen (à droite) discutent. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Pour faire pression sur Ross Brawn. It takes two to tango, disent les Anglais (c'est un jeu qui se joue à deux).

Le pilote de l’équipe Red Bull Max Verstappen, grande vedette du championnat, a lui aussi décidé de quitter les lieux, avec son père Jos.

Puis, l’entreprise Mercedes-Benz, consciente des répercussions sur son image de marque, a informé son directeur d’équipe qu’il devait demander à son personnel de faire ses valises.

Que Ross Brawn ait passé une nuit blanche à discuter avec les équipes, le promoteur de la course, les commanditaires et les actionnaires, montrent qu’il ne pouvait pas prendre la décision seul.

Pourtant en temps de crise, il faut que quelqu’un puisse trancher.

Nous voulions lancer la saison malgré la situation , a admis Ross Brawn.

Pour donner un peu de joie aux amateurs inquiets par la propagation du virus. Le sport unit peut-être les peuples, mais il ne peut pas juguler une pandémie.

Les amateurs australiens étaient déjà aux grilles du circuit quand l’État de Victoria a proposé in extremis de présenter l’événement à huis clos, ce qui souhaitaient quelques équipes, notamment Red Bull.

Le public attend devant les grilles fermées du circuit de Melbourne en Australie. Photo : Getty Images / WILLIAM WEST

Les organisateurs ont finalement baissé les bras et ont annoncé l’annulation de l’événement au cours d’une conférence de presse improvisée le 12 mars.

Vendredi 13, le groupe Formula One a annoncé que les épreuves de Bahreïn et du Vietnam étaient également annulées. Et les équipes ont fermé leurs usines jusqu’à la fin du mois.

La F1 doit se faire oublier pour quelque temps, tant elle a mal paru dans ce monumental cafouillage. Ce qui permettra à Ross Brawn de tirer les leçons du rendez-vous manqué de Melbourne, et de préparer un nouveau calendrier.