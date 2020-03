Martin Fourcade, légende du biathlon, tire sa révérence

Ma volonté de donner le meilleur de moi-même et de gravir des montagnes est toujours présente, mais la suite de ma construction en tant qu'homme, en tant que père, doit désormais passer par d'autres voies, d'autres supports d'expression [...]. Il est temps de vous dire au revoir. Merci pour ce voyage , a expliqué Fourcade, maintenant âgé de 31 ans.

Plus tôt dans la journée, la Fédération internationale de biathlon avait annoncé que le relais par équipe de dimanche avait été annulé, faisant de la poursuite individuelle de 12,5 km, à l'horaire samedi, la dernière épreuve à laquelle Fourcade participera.

En plus de ses cinq titres individuels aux Jeux olympiques, il compte aussi 13 titres et 28 podiums aux Championnats du monde, en plus de ses 149 récompenses, dont 82 victoires, 26 petits globes et 7 gros globes de cristal d'affilée (2012 à 2018), un record, en Coupe du monde.

Le Français est toujours à la lutte pour le gain d'un huitième gros globe de cristal avec la tenant du titre norvégien Johannes Boe avant l'ultime épreuve de samedi. Il compte virtuellement 19 points de retard sur son rival puisque selon le règlement de l'IBU, il faudra retrancher à chaque biathlonien ses deux pires résultats au terme de l'hiver.

La saison devait initialement se terminer à Oslo, du 20 au 22 mars, mais les trois courses programmées en Norvège ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Après une saison 2018-2019 cauchemardesque, Martin Fourcade a réussi à revenir au premier plan pour tenter de contester la domination de Johannes Boe.

Fourcade est devenu au fil des années une figure majeure du sport français grâce à ses exploits, mais aussi à ses prises de position tranchées, notamment au sujet du dopage.

Il a été le porte-drapeau de la délégation tricolore aux JO de Pyeongchang en 2018 avant de mettre un pied dans les instances. Il préside la commission des athlètes de Paris 2024 et il s'est porté candidat à la commission des athlètes du CIO en 2022.