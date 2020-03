Coronavirus : les joueurs de la LNH doivent s'isoler

Les joueurs et les membres du personnel de la Ligue nationale de hockey (LNH) sont priés de rester loin des arénas et de s’isoler pendant que les activités de la ligue sont suspendues pour une durée incertaine , a affirmé le commissaire Gary Bettman.

En entrevue téléphonique, vendredi, Bettman a affirmé qu’à sa connaissance, aucun joueur ou employé de la ligue n’avait été déclaré positif à la COVID-19. Il a toutefois ajouté qu’il n’était pas au courant si un joueur ou un employé se sentait mal ou est en attente de résultats de tests de dépistage du virus.

La LNH a suspendu ses activités jeudi, comme la NBA l’a fait la veille. Mais contrairement à son homologue de la NBA, Adam Silver, qui a parlé d’un arrêt de 30 jours, Bettman n’a pas voulu établir d’échéancier quant à la pause de la LNH.

Il a déclaré que la ligue évaluait plusieurs scénarios sur la façon de reprendre la saison et d’attribuer la Coupe Stanley.

Ce serait le but, a-t-il répondu. La santé, la sécurité et le bien-être de la famille de la LNH en particulier et celle de nos partisans est ce qu’il y a de plus important. Si les considérations d’affaires et d’argent étaient les seules choses qui comptent, alors nous et plusieurs autres continuerions de jouer.

Le commissaire avait dit aux propriétaires qu’un premier cas de joueur infecté marquerait un tournant dans le processus décisionnel.

Pour moi, il était clair que peu importe le scénario dans lequel nous aurions poursuivi nos activités, avec ou sans spectateurs présents, il était inconcevable de finir la saison régulière, minimalement, et que personne ne soit déclaré positif. Gary Bettman, commissaire de la LNH

Nous sommes encore dans l’inconnu, a confié l’agent de joueurs Stephen Bartlett. Tout ce que nous pouvons conseiller aux gens, c’est de prendre une bonne respiration et de rester en santé. Mais soyez assurés, particulièrement pour nos athlètes, ces gars-là sont dans la meilleure des formes.

Les dirigeants de la ligue et de l’Association des joueurs (AJLNH) se sont réunis vendredi pour élaborer un plan sur la suite des choses.

Gary Bettman ne sait pas encore combien de temps les joueurs devront rester à la maison.

Nous allons évaluer la reprise des activités quand nous saurons si quelqu’un sera déclaré positif à court terme , a dit le commissaire.

Les joueurs semblent en accord avec la décision de la ligue. L’attaquant des Sharks de San José Evander Kane a publié un message sur son compte Twitter disant que la LNH a fait la bonne chose en prenant cette pause afin de contenir le risque de propagation du virus .

L’agent Mirk Witkin conseille à ses joueurs de faire preuve de bon sens quand ils s’entraîneront et de rester optimistes en dépit de cette période d’inactivité.

Je pense que la ligue a été sage de ne pas préciser d’échéancier parce que la situation est temporaire, a-t-il indiqué. Personne ne sait rien.

Bettman n’a pas exclu la possibilité que des matchs soient disputés à huis clos, mais il a spécifié que la reprise des activités ne se produirait que quand la situation serait exempte de risque.

Il n’a cependant pas précisé de date de reprise des activités ni jusqu’à quel moment elles pourraient se prolonger cet été.