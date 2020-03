Denis Touchette retourne avec les Carabins comme coordonnateur défensif

Il s’agit donc d’un retour sur le campus de l’UdeM pour celui qui déjà a occupé le même rôle en plus d’avoir été entraîneur adjoint de 2006 à 2011 avec les Carabins.

Je suis vraiment content de revenir à l’Université de Montréal , a mentionné Touchette.

Recommencer à travailler dans le football à temps plein, c’est une opportunité fantastique!

Repêché par les Alouettes en 1986, Denis Touchette a terminé un baccalauréat en enseignement secondaire (éducation physique). Il travaille au Collège Notre-Dame comme directeur de niveau, poste qu’il conservera jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Il a été associé aux Cactus du Collège Notre-Dame et aux Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal avant de se joindre aux Carabins en 2006.

J’adore travailler et côtoyer les jeunes. Le travail d’entraîneur a énormément changé lors des dernières années, a dit Touchette. Les athlètes posent plus de questions, et ils veulent comprendre ce qu’ils font et c’est pour le mieux. J’ai toujours œuvré dans le domaine de l’éducation et je crois honnêtement m’être bien adapté.

Le nouvel entraîneur-chef sera donc entouré de vétérans avec Touchette en défense et Anthony Calvillo comme coordonnateur à l’attaque.

Les Carabins devront maintenant se trouver un coordonnateur des unités spéciales pour remplacer Byron Archambault, qui s’est joint aux Alouettes en tant que directeur du dépistage national.