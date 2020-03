La ministre olympique du Japon rejette la suggestion de Donald Trump

Le Comité international olympique et le comité organisateur n'envisagent pas l'annulation ou le report des Jeux olympiques. Absolument pas du tout , a mentionné Seiko Hashimoto, une médaillée de bronze olympique, lors d'une conférence à Tokyo, vendredi.

Le CIO et les organisateurs des Jeux de Tokyo ont gardé le même message depuis que la propagation en Chine, il y a trois mois, s'est emparée de l'Asie et du monde entier: les Jeux s'amorceront le 24 juillet, comme prévu.

Je ne peux pas m'imaginer qu'il n'y ait personne là-bas. En d'autres termes, ne pas autoriser les gens, a déclaré Trump aux journalistes, jeudi, à la Maison-Blanche. Peut-être, et ce n'est que mon idée, pourraient-ils reporter les Jeux d'un an?

Les télédiffuseurs et les commanditaires ont déjà investi des milliards de dollars dans les Olympiques et le calendrier sportif international est déjà bondé et ne laisse pas beaucoup de place pour repousser les Jeux d'un an. L'idée de présenter les compétitions sans partisans a été lancée, tout comme l'annulation des Jeux, comme ce fut le cas par le passé en temps de guerre.

Du mieux que nous pouvons, afin que les athlètes n'aient aucune confusion ou incertitude, nous mettrons un effort maximal , a dit Hashimoto.

Une annulation ou un report des Jeux pourrait avoir des répercussions de toutes sortes, touchant les commanditaires, la télévision, les 11 000 athlètes olympiques, les 4400 athlètes paralympiques, le personnel, les compagnies aériennes, les hôtels et le milliard de dollars américains perdu dans la vente de billets. Les 80 000 bénévoles rateraient également une occasion unique.

Le CIO a supervisé une cérémonie au cours de laquelle la flamme olympique a été allumée, jeudi en Grèce, ce qui constituait un signe d'espoir à seulement quatre mois et demi des Jeux. La flamme olympique doit arriver au Japon le 20 mars et un relais de quatre mois aux quatre coins du pays doit s'amorcer le 26 mars.