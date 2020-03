Le golf résiste, mais s'incline devant le coronavirus

La PGA a bien tenté de poursuivre ses activités malgré la pandémie de coronavirus, mais elle s’est rendue à l’évidence, jeudi soir, et a annulé le Championnat des joueurs qui s’était amorcé plus tôt dans la journée.

L’organisation a également annoncé l’annulation des trois tournois suivants. Le prochain au calendrier est donc le Tournoi des maîtres, qui doit commencer le 9 avril.

La première ronde du Championnat des joueurs a été présentée sans spectateurs, jeudi matin, près de Jacksonville, en Floride. Le Japonais Hideki Matsuyama était le meneur, lui qui avait égalé le record du parcours.

Nous nous sommes engagés à prendre des décisions responsables et réfléchies et à les présenter de manière transparente, a écrit la PGA dans un communiqué. Nous avons tout fait pour créer un milieu sécuritaire pour que les joueurs puissent participer à la compétition tout le week-end, et nous souhaitions offrir à nos partisans quelques moments distrayants dans la situation actuelle.

Mais à ce stade d’une situation en pleine évolution, interrompre nos activités est la chose à faire pour nos joueurs et pour nos partisans.

Le circuit féminin avait déjà choisi de remettre ses trois prochains tournois à plus tard. Les joueuses de la LPGA devaient participer à des tournois à Phoenix, en Arizona, du 19 au 22 mars, à Carlsbad, en Californie, du 26 au 29 mars, puis à Rancho Mirage, également en Californie, du 2 au 5 avril.