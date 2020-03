Le coronavirus a eu raison de l’avidité de la LNH, et probablement de sa saison

En interrompant sa saison jeudi après-midi, la LNH nous a offert la deuxième version du film dans lequel jouaient les dirigeants de la Ligue nationale suisse (LNS) il y a moins de deux semaines. Et l’histoire s’est mal terminée.

À la fin de février, alors que le coronavirus commençait à se répandre chez les Helvètes, les dirigeants de la LNS avaient été contraints de se plier aux consignes gouvernementales interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes et de présenter à huis clos les derniers matchs de leur calendrier.

En réunion extraordinaire, le lundi suivant, les dirigeants d’équipes suisses ont jugé impensable de présenter leurs séries éliminatoires à huis clos. Ils ont donc décrété une pause de quelques semaines en espérant qu’une amélioration de la situation allait leur permettre de lancer leur tournoi printanier.

Sauf que la propagation du virus n’a jamais cessé.

La LNS était censée prendre une décision définitive ce vendredi 13 mars quant à l’issue de son championnat. Compte tenu de la situation qui prévaut en Europe, il lui aurait été impossible de disputer les séries.

Le canton de Terrin a toutefois devancé les décideurs de la ligue jeudi matin en interdisant toute manifestation sportive. La saison a donc été complètement annulée. Comme en Autriche, en Allemagne, en France et alouette.

Disons-nous les choses comme elles sont. Malgré les mesures énergiques adoptées par les autorités américaines et canadiennes de santé publique dans les 36 dernières heures, le coronavirus ne cessera pas de progresser en sol nord-américain au cours du prochain mois.

Des médecins de Seattle avaient déjà commencé à déceler le coronavirus au sein de la population en janvier dernier, et ils n’avaient pas été écoutés par les autorités.

Parmi les pays industrialisés, les États-Unis ont procédé au plus faible nombre de tests de dépistage au cours des derniers mois, ce qui fait dire à plusieurs experts que le nombre de porteurs du coronavirus y est beaucoup plus élevé que les 1257 cas recensés jeudi matin.

Par ailleurs, le virus se propage à la même vitesse dans tous les pays, sauf le Japon.

Si l’on se fie à l’expérience vécue par les Italiens, le système de santé américain sera soumis à de très fortes pressions au cours des prochaines semaines (sans compter le fait que 40 millions d’Américains ne sont pas couverts par une assurance maladie et n’iront peut-être pas se faire soigner).

Comme en Italie, le nombre de cas chez nos voisins du sud sera probablement multiplié par 15 ou 20. Dans trois semaines, la dernière chose que les autorités de la santé publique voudront faire sera de permettre à la LNH, à la MLB, à la NBA et à la MLS de reprendre leurs activités.

C’est fou la vitesse à laquelle les événements se sont précipités au cours des 48 dernières heures!

Parmi ces quatre grands championnats, la MLB et la MLS apparaissent avoir les meilleures chances de sauver les meubles. Les équipes de la MLB disputent 162 matchs par saison et leur calendrier aurait normalement débuté dans deux semaines. Même en repoussant le début des activités jusqu’en juin, il serait possible à la MLB de présenter une saison de baseball valable.

La MLS vient tout juste, pour sa part, d’entreprendre ses activités. Une saison écourtée est jouable et les éliminatoires sont encore loin.

Pour la NBA et la LNH, par contre, pour les raisons mentionnées ci-dessus, les perspectives de sauvetage de la saison et des séries sont vraiment mauvaises.

Chose certaine, on ne pourra jamais considérer que la LNH et la NBA se sont montrées proactives pour tenter de préserver la santé du public qui les fait vivre. Qu’on se le dise, si les autorités de santé publique ou un événement fortuit ne leur avaient pas forcé la main, ces deux ligues tenteraient encore de présenter des matchs.

Il y a une semaine, les Sharks de San José s’étaient fait demander par le Département de santé publique du comté de Santa Clara de remettre à plus tard les matchs qu’ils devaient disputer contre le Wild du Minnesota et les Sénateurs d’Ottawa.

Même s’il y avait déjà 20 cas de coronavirus dans le comté et que la situation était critique, les Sharks et la LNH n’ont jamais bronché et les portes du SAP Center ont été ouvertes au public. En deux soirs, 30 000 personnes se sont entassées dans les gradins.

Mercredi, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, avait recommandé que les événements sportifs ne soient présentés que devant les membres des familles immédiates des athlètes afin de limiter les possibilités de transmission du virus.

Les Blue Jackets de Columbus et les Cavaliers de Cleveland ont répondu que leurs amphithéâtres étaient dotés de bons systèmes d’aération et que les matchs allaient être disputés comme d’habitude.

Puis jeudi, dans un infâme communiqué conjoint, les Capitals et les Wizards de Washington expliquaient que le Département de la santé du District de Columbia recommandait que tous les « rassemblements non essentiels de 1000 personnes et plus soient remis ou annulés », tout en annonçant (sur la même page!) que leurs matchs allaient avoir lieu comme prévu et qu’ils allaient être ouverts aux spectateurs.

Rudy Gobert du Jazz de l'Utah Photo : Reuters / USA Today Sports

Il a finalement fallu que Rudy Gobert, du Jazz de l’Utah, produise un test positif mercredi soir pour ramener tout le monde à la raison.

Sur cette fondamentale question de santé, Gary Bettman s’est comporté exactement comme il l’a fait avec la problématique des coups à la tête et des dommages au cerveau qu’ils provoquent. Il ne s’est intéressé qu’au portefeuille de ses patrons.

D’un point de vue économique, les grandes ligues sportives vivent depuis toujours dans une bulle totalement déconnectée du reste du monde. Les revenus et les salaires y sont constamment en hausse, la valeur des concessions croît à des vitesses vertigineuses et les propriétaires ne ressentent à peu près pas les effets des récessions.

Mais celle-là fera mal. Dans les annales, le coronavirus sera inscrit comme l’un des rares phénomènes à avoir fait plier les genoux des grands championnats.

Cette année, assurément, leurs pertes financières combinées totaliseront des milliards de dollars.

Et d’un point de vue sportif, les dommages collatéraux seront extrêmement lourds, surtout pour les ligues opérant sous les contraintes d’un plafond salarial.

L’été dernier, les directeurs généraux de la LNH se faisaient presque hara-kiri parce que le plafond salarial n’avait été augmenté que de 1,5 million de dollars quand ils s’étaient préparés pour une hausse de 3 ou 4 millions.

Les revenus annuels de la LNH se situent autour de 5 milliards de dollars. Si 15 % du calendrier et les séries éliminatoires finissent par passer dans le tordeur, les équipes seront confrontées à une baisse importante de leur masse salariale la saison prochaine.

Les DG seront alors contraints de faire des choix douloureux et de se départir d’un ou de quelques joueurs importants. Et tout cela, moins d’un an avant de devoir sacrifier un autre joueur de qualité en raison de l’arrivée d’une équipe d’expansion.

« Si la saison est interrompue, des occasions de grande qualité se présenteront sur le marché », prédisait un agent mercredi soir, alors que les carottes semblaient déjà cuites pour la LNH.

Mais à quoi bon parler de ces futilités maintenant? Si on assiste réellement à la nouvelle version du film présenté il y a deux semaines en Europe, nous ne sommes pas à la veille de recommencer à parler de hockey, et d’à peu près tous les autres sports.