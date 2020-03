Coronavirus : les activités du hockey mineur sont suspendues au Québec

Hockey Québec cesse ses activités, la saison de hockey mineur est terminée. L'organisation a pris cette décision jeudi afin d’assurer la santé et la sécurité de tous ses membres en marge de la crise du coronavirus.

La mesure est effective à compter de vendredi, à minuit (HAE).

Cette décision fut prise afin de protéger et maintenir la sécurité de tous nos membres; joueuses, joueurs, entraîneur(e)s, bénévoles, officiel(le)s et spectateurs. Afin de réduire la propagation du COVID-19, en cette période de l’année très achalandée dans nos arénas du Québec, nous ne pouvons assurer le taux de personnes présentes [restreint à 250 personnes] dans chaque infrastructure (aréna, complexe, etc.) québécoise, a mentionné le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard.

Cette décision s’applique à toutes les ligues provinciales, régionales et scolaires et implique toute activité de hockey mineur organisée et fédérée.

Les championnats provinciaux, interrégionaux et régionaux, de même que les matchs, tournois et toutes activités organisées fédérées de la présente saison sont du même coup annulés.