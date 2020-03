Rudy Gobert, patient zéro de la COVID-19 dans la NBA, s'excuse de son insouciance

Le diagnostic du centre du Jazz de l'Utah Ruby Gobert, déclaré positif au coronavirus quelques minutes avant le début du match contre le Thunder d'Oklahoma City, mercredi soir, a précipité la NBA à suspendre sa saison. Il s'est excusé de son insouciance, jeudi, et espère désormais faire œuvre utile.

Lors d'une conférence de presse lundi, le Français s'était moqué des précautions prises par la NBA, qui avait fermé ses vestiaires aux journalistes, en touchant l'un après l'autre tous les micros des médias présents.

Rien n'indique que la contamination se soit produite à ce moment, mais l'image a fait le tour du monde dans les minutes qui ont suivi l'annonce de la NBA qu'elle suspendait sa saison.

Je souhaiterais d'abord m'excuser publiquement auprès des gens que je pourrais avoir mis en danger. Je ne pensais vraiment pas être porteur de cette pathologie. J'ai manqué de discernement et je le reconnais. J'espère que cette histoire pourra servir à en éviter d'autres, en démontrant tout le sérieux qu'il faut adopter dans ces circonstances , a écrit Gobert sur ses réseaux sociaux jeudi.

Son coéquipier Donovan Mitchell a également été déclaré positif à la COVID-19 jeudi. Les 57 autres joueurs et membres du personnel du Jazz ont été déclarés négatifs aux tests administrés mercredi soir.