La NCAA annule le March Madness et tous les autres championnats universitaires

La NCAA, qui chapeaute le sport universitaire aux États-Unis, a annoncé avoir annulé tous ses championnats d'hiver et du printemps, jeudi, en raison des préoccupations liées à la pandémie de coronavirus.

Le plus populaire et lucratif d'entre eux, le championnat universitaire de basketball masculin, communément appelé le March Madness, devait s'amorcer le 17 mars prochain.

La NCAA avait annoncé mercredi que le tournoi se tiendrait devant des gradins vides.

Après la décision de la NBA de suspendre sa saison, suivie de plusieurs autres ligues professionnelles, de nombreuses conférences universitaires américaines ont annoncé jeudi qu'elles ne tiendraient pas leurs tournois de fin de saison.

Puis, les universités Duke et du Kansas, qui sont classés 2e et 6e au pays en basketball masculin, ont annoncé qu'elles suspendaient toutes leurs activités athlétiques et qu'elles ne prendraient pas part au March Madness.

La décision est basée sur la situation évolutive du danger que pose la COVID-19 pour la santé publique, notre capacité à assurer que nos événements ne contribuent pas à la propagation de la pandémie et le manque de réalisme de tenir nos événements à un autre moment en raison du calendrier académique , a déclaré le président de la NCAA Mark Emmert.

Le Frozen Four, le championnat national de hockey universitaire, fait également partie des compétitions annulées.