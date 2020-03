Coronavirus : le hockey junior canadien à l'arrêt

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), la Ligue de l’Ontario (OHL) et la Ligue de l’Ouest (WHL), les trois circuits juniors canadiens, ont interrompu jeudi leurs activités pour une durée indéterminée, comme l'ont fait plus tôt dans la journée la Ligue nationale (LNH) et la Ligue américaine (LAH).