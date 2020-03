Coronavirus : le baseball majeur retarde l'ouverture de sa saison

Cette décision entraîne aussi l'interruption, à compter de 16 h (HNE), jeudi, des camps qui se déroulaient en Floride et en Arizona depuis la mi-février.

« Pour la santé et la sécurité de nos amateurs, de notre personnel et de nos joueurs, le club soutient entièrement la décision de la MLB de suspendre la Ligue des pamplemousses, en Floride, et de repousser le début de la saison », ont écrit les Blue Jays de Toronto dans un communiqué.

Les matchs préparatoires que devaient disputer les Blue Jays et les Yankees de New York au stade olympique de Montréal les 23 et 24 mars, sont aussi annulés. S'ils avaient eu lieu, ils l'auraient été à huis clos à la suite de l’interdiction de tout rassemblement de plus de 250 personnes décrétée par le premier ministre du Québec, François Legault.

Le promoteur evenko n'a pas indiqué ce qui arrivera de ces matchs et s'ils pourront être rejoués plus tard à Montréal.

Les propriétaires des 30 équipes et le commissaire du baseball majeur travaillent déjà à l'élaboration de plans de contingence (calendrier modifié) en vue de la reprise éventuelle des activités.

Les matchs de qualifications de la Classique mondiale qui devaient avoir lieu du côté de Tucson, en Arizona, sont également reportés indéfiniment.

La NBA a suspendu sa saison mercredi. La Major League Soccer (MLS) et la Ligue nationale de hockey (LNH) ont pris la même décision jeudi.