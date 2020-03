Coronavirus : le Groupe Yvon Michel sonné

Yvon Michel a vu son gala du 21 mars, au Casino de Montréal, être annulé par la Régie des alcools, des courses et des jeux. La soirée devait mettre en vedette Kim Clavel.

Même son de cloche du côté d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), où le promoteur Camille Estephan a vu ses soirées prévues pour jeudi et samedi être rayées du calendrier. Ce dernier a indiqué qu'il commenterait la situation plus tard, jeudi.

Du côté de GYM, on comprend la décision, mais on s’explique encore mal la gestion au cas par cas, telle que proposée par les autorités et les divers paliers de gouvernement.

C’est sûr qu’il faut penser au bien-être de la population, a d’abord indiqué Yvon Michel, joint par Radio-Canada Sports. Je suis prêt à suivre une recommandation globale qui éliminerait tous les rassemblements sportifs. Par contre, je m’explique mal pourquoi, à ce moment-ci, les qualifications continentales en lutte pour les Jeux olympiques de Tokyo sont toujours à l’horaire pour ce week-end, à Ottawa , a-t-il poursuivi.

En termes financiers, si les pertes restent minimes pour GYM, le patron reconnaît que c’est plus difficile pour les boxeurs.

Dans le cas du 21 mars, ce n’est pas le type d’événement où l’on fait beaucoup d’argent. Il s’agit surtout d’occasions de développement pour les boxeurs. Par contre, ceux-ci font face à des pertes sèches après avoir engagé des frais pour leur camp d’entraînement. Yvon Michel, promoteur

Québec dans la mire

Ses craintes sont déjà bien réelles quant à la possibilité de voir le gala du 28 mars (Artur Beterbiev face à Meng Fanlong), à Québec, devenir la prochaine victime de la vague déferlante qui frappe le sport de plein fouet.

Yvon Michel est déjà en communication avec son vis-à-vis Brad Jacobs, de la firme américaine Top Rank, coorganisatrice de l’événement qui doit être présenté dans deux semaines au Centre Vidéotron.

C’est sûr que le 28 mars nous ferait beaucoup plus mal. Nous y avons déjà investi énormément d’argent dans la promotion et la publicité. On a déjà réservé tout ce qui est nécessaire à la production télé. Les revenus générés par la vente des billets sont très importants pour une compagnie comme la nôtre. C’est avec ce type d’événement que l’on va chercher les profits qui nous permettent de faire avancer la carrière de nos boxeurs , a renchéri Michel.

Artur Beterbiev et Meng Fanlong Photo : Courtoisie - Groupe Yvon Michel

S’il sait que l’affrontement entre Beterbiev et Meng peut être reporté, Yvon Michel n’est pas sûr que la reprise du combat puisse se faire au Québec.