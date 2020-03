Coronavirus : après la NBA, la MLS suspend sa saison

Nos clubs se sont réunis aujourd'hui et ont pris la décision de suspendre temporairement la saison, en se basant sur les recommandations et les conseils des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, de l'Agence de la santé publique du Canada et des autres autorités de la santé publique. Nous voulons remercier nos partisans pour leur appui pendant ces moments difficiles.

Don Garber, commissaire de la MLS