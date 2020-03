Coronavirus : la LNH suspend à son tour sa saison

Après la NBA et la MLS, la Ligue nationale de hockey (LNH) a pris la décision, jeudi après-midi, de suspendre sa saison à cause du coronavirus.

Cette décision de la LNH a été prise lors d'une réunion téléphonique des gouverneurs de la ligue au lendemain de celle de la NBA de suspendre sa saison. La MLS a également décidé d'interrompre ses activités pour 30 jours, jeudi matin.

En regard des derniers développements avec le coronavirus, et après consultation avec des experts médicaux et les gouverneurs de la ligue dans une conférence téléphonique, la Ligue nationale de hockey annonce qu'elle met en pause sa saison 2019-2020, en commençant par les matchs de ce soir (jeudi) , écrit le commissaire Gary Bettman dans un communiqué.

Étant donné l'incertitude entourant la poursuite de ses activités en raison du coronavirus, la Ligue avait demandé à ses équipes de ne pas tenir d'échauffements, d'entraînements ou de réunions, plus tôt en matinée.

La LNH partage de nombreux amphithéâtres avec la NBA. Les Capitals de Washington ont pris la décision d'annuler leur entraînement matinal peu avant la décision de la ligue, après que les Wizards de Washington, dans la NBA, se sont placés en quarantaine.

La LNH a tenté de suivre les recommandations des experts en santé et des autorités locales, tout en se préparant pour d'éventuels développements sans prendre de décisions prématurées ou inutiles. Toutefois, après avoir appris qu'un joueur de la NBA a été déclaré positif au coronavirus, et considérant que notre ligue partage tant d'installations et de vestiaires avec elle, il est devenu plausible qu'un joueur de la LNH soit également déclaré positif à un moment , poursuit le commissaire.

Il n'est plus approprié de continuer à jouer des matchs en ce moment. Gary Bettman, commissaire de la LNH

Aucun joueur de la LNH n’a été déclaré positif au coronavirus jusqu’ici, mais les Blue Jackets de Columbus et les Sharks de San José ont déjà annoncé que leurs prochaines rencontres à domicile seraient jouées à huis clos. Avec l'interdit du gouvernement du Québec pour les rassemblements de plus de 250 personnes, le Canadien de Montréal devait aussi jouer ses prochains matchs locaux à huis clos.

Notre but est de recommencer à jouer aussitôt qu'il sera approprié et prudent, afin de terminer la saison et de décerner la coupe Stanley. Jusqu'alors, nous remercions les partisans de la LNH pour leur patience et nous espérons que vous demeurez en santé , conclut le commissaire.

La dernière saison de la Ligue nationale à avoir été annulée pour une autre raison qu'un conflit de travail est celle de 1918-1919. Elle avait été arrêtée après le cinquième match de la finale de la Coupe Stanley le 1er avril 1919 en raison de l'épidémie de grippe espagnole. La LNH, créée pendant la Première Guerre mondiale, avait poursuivi ses activités pendant la Seconde.

L'Association des joueurs de la LNH a par ailleurs apporté son soutien à la décision de la ligue, la qualifiant d'appropriée à ce moment, tout en soulignant que les joueurs ont hâte de pouvoir recommencer à jouer devant les amateurs de hockey du monde entier .