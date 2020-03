Coronavirus : les derniers développements dans le monde du sport

Le monde du sport n'est pas épargné par la pandémie du coronavirus. Après la NBA qui a suspendu ses activités pour une durée indéterminée après qu'un joueur ait été testé positif au virus, de nombreuses organisations et équipes sont aussi dans l'obligation d'instaurer d'importantes mesures.

Pas de ski de fond à Minneapolis

En raison des nouvelles mesures imposées aux voyageurs par les États-Unis, la troisième étape du tour de ski de fond en Amérique de Nord qui devait avoir lieu le 17 mars à Minneapolis est annulée. L'épreuve de Québec, prévue ce weekend, sera présentée. Celle de Canmore est aussi maintenue pour le moment.

McLaren se retire du GP d'Australie

L'écurie de Formule 1 McLaren a annoncé jeudi qu'elle se retirait du Grand Prix d'Australie, première épreuve du Championnat du monde prévue dimanche, après qu'un membre de l'équipe ait été testé positif au nouveau coronavirus.

Cette décision a été prise pour le bien-être non seulement des employés de McLaren F1 et ses partenaires, mais aussi pour celui de ses rivaux, des fans de la F1 et de l'ensemble de ses participants , a indiqué McLaren dans un communiqué.

Plusieurs membres de l'écurie Haas et un de McLaren avait manifesté des signes grippaux mercredi en arrivant sur le circuit de Melbourne. Ils avaient été alors placés en isolement et avaient subi des examens.

Les joueurs du Real Madrid placés en quarantaine

Les membres des équipes de soccer et de basketball du Real Madrid ont été placées en quarantaine afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus.

L'équipe de soccer est aussi touchée par cette mesure puisque les deux clubs partagent les mêmes installations.



Toutes les personnes se trouvant sur le campus, incluant celles qui travaillent dans les bureaux, ont été renvoyées à la maison.

Le championnat d'Espagne est aussi suspendu pour au moins les deux prochaines journées. Le Real Madrid doit affronter Manchester City mardi prochain lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue de champions.

Plus de détails à suivre...