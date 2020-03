Coronavirus : le Canadien jouera à huis clos à San José

La direction de la santé publique du comté de Santa Clara, où est située la ville de San José, interdit les rassemblements publics d'au moins 1000 personnes jusqu'au 31 mars dans l’optique de limiter la propagation du coronavirus.

Les Sharks devront également accueillir les Bruins, le 21 mars, et les Coyotes, le 29, à huis clos. Seuls les joueurs et le personnel des deux équipes, les journalistes, les diffuseurs, le personnel indispensable du SAP Center et les officiels auront accès à ces trois rencontres.

Ces restrictions s'appliqueront également aux matchs du club-école des Sharks, le Barracuda de San José, qui doit jouer deux rencontres les 17 et 22 mars.