Le March Madness, nouvelle victime de la COVID-19

Emmert a décidé, après avoir consulté le Service de santé publique des États-Unis et le Conseil des gouverneurs de la NCAA, que seuls les membres de la famille rapprochée et le personnel essentiel pourront assister aux tournois féminin et masculin de basketball universitaire. Les matchs se dérouleront un peu partout aux États-Unis.

Cette décision est dans le meilleur intérêt de la santé publique, y compris celle des entraîneurs, des dirigeants, des fans et, surtout, de nos étudiants-athlètes. Nous savons qu'avoir la possibilité de participer à un championnat de la NCAA est l'expérience d'une vie pour les étudiants et leurs familles. Nous allons de l'avant et organiserons des championnats en tenant compte des informations actuelles et continuerons de surveiller et de faire les ajustements nécessaires. Mark Emmert, président de la NCAA

Tous les autres championnats de la NCAA qui seront présentés dans un avenir rapproché seront également disputés devant un auditoire quasiment réduit à sa plus simple expression.

Le March Madness doit prendre son envol le 17 mars en Ohio et se terminer le 6 avril en Géorgie. Entre-temps, neuf autres États américains, dont la Californie, qui est particulièrement touchée par la COVID-19, accueilleront diverses confrontations.

Les Cavaliers de l'Université de la Virginie sont les champions en titre de la compétition qui est toujours fort attendue au printemps. Le premier couronnement de leur histoire est survenu il y a 11 mois, après une prolongation contre les Red Raiders de l'Université de Texas Tech.

Selon les autorités sanitaires américaines, plus de 1000 personnes aux États-Unis ont contracté le coronavirus et au moins 31 décès lui ont été attribués.