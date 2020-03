Les boxeurs canadiens dans l’incertitude après l’annulation de leurs qualifs olympiques

Les 13 espoirs olympiques canadiens en boxe (5 femmes et 8 hommes) se retrouvent les pieds dans le vide à la suite de l’annulation, mercredi, des qualifications continentales qui devaient avoir lieu en Argentine du 26 mars au 3 avril.

Le Comité international olympique (CIO) a pris cette décision à la suite de l’annonce faite par le gouvernement argentin de restreindre la tenue d’événements internationaux sur son territoire dans le but de contrer l’éclosion de COVID-19.

Joint par Radio-Canada Sports, le directeur haute performance de Boxe Canada, Daniel Trépanier, a parlé d’un choc, surtout pour les athlètes directement touchés.

C’est sûr que c’est un choc. Mais c’est comme ça dans tous les sports en ce moment. Il y a un doute dans l’esprit de tout le monde. Il y a une explosion du phénomène partout dans le monde. En Europe, il y a des compétitions à huis clos partout. Il est trop tôt pour émettre des hypothèses pour la suite des choses. Daniel Trépanier, directeur haute performance de Boxe Canada

Daniel Trépanier indique que du côté de Boxe Canada, on souhaite rester concentré, et s’assurer d’avoir toutes les informations en main advenant l'annonce d'une éventuelle date et d'un nouveau site pour la reprise du rendez-vous.

Partout en Amérique, les pays sont sur la même longueur d’onde. Aucun ne possède un avantage sur les autres. Quand on a annoncé la nouvelle à nos boxeurs, tout le monde était sous le choc, mais la plupart d’entre eux s’y attendaient , a ajouté Trépanier.

Attente et incertitude

Les répercussions sont immédiates pour les pugilistes canadiens déjà réunis à Montréal depuis quelques jours pour le camp préparatoire à ces qualifications, tenu à l’Institut national du sport (INS).

Plusieurs de nos athlètes viennent d’ailleurs au Canada. Ils ont loué et payé pour des appartements sur Airbnb pour la durée du camp. Nous devions partir à destination de Buenos Aires à la fin de la semaine prochaine. La plupart d’entre eux vont donc rester à Montréal jusqu’à la fin prévue du camp , a précisé Trépanier.

Gants et casques de boxe Photo : Associated Press / Sakchai Lalit

Il était déjà prévu qu’un médecin vienne s’entretenir avec les boxeurs, jeudi, pour leur parler du coronavirus et des mesures à prendre et à respecter pour éviter une possible infection durant leur séjour en Argentine.

Étant donné l’évolution de la situation sur la scène mondiale, les informations qui y seront dispensées ne seront pas vaines.

Au début du mois de février, le CIO avait déplacé les qualifications continentales d’Asie et d’Océanie de Wuhan, en Chine, berceau de l’éclosion de COVID-19, vers Amman, en Jordanie, où les finales ont présentement lieu.

L’Afrique a déjà tenu ses qualifications continentales entre le 20 et le 29 février, tandis que celles des Européens doivent avoir lieu à Londres, en Angleterre, du 14 au 24 mars.

Le Comité olympique canadien et Boxe Canada restent en communication avec les responsables du CIO pour le tournoi de Tokyo 2020 dans l’attente de nouvelles pour une possible relocalisation du tournoi de qualification des Amériques.