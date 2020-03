Jonathan Drouin : profiter du dernier sprint

De cette quête de rédemption de Jonathan Drouin si bien amorcée à l’automne, il ne reste que des bribes, des images cauchemardesques de scalpel et de prothèse, de douleurs à la cheville et au poignet.

Avant cette damnée opération au poignet, le 18 novembre, le Québécois jouait bien. Très bien même. Ses 15 points en 19 rencontres constituaient le meilleur départ de sa carrière dans la LNH. L’ailier était impliqué, hargneux, combatif, il n’hésitait pas à aller se mettre le nez dans l’axe en zone offensive et décochait des tirs dès que l’occasion se présentait.

Drouin avait fait son mea culpa au printemps 2019 et il appliquait à merveille tous les correctifs cernés durant l’été en compagnie de l’adjoint de Claude Julien, accessoirement son ancien entraîneur dans les rangs juniors, Dominique Ducharme.

Mais nous voici quatre mois plus tard, une éternité dans le monde du sport professionnel, si bien que, sa belle embellie, ça fait tellement longtemps, je ne m’en souviens même plus , a admis Julien.

Tout est à réécrire. Possible de s’apitoyer sur son sort, mais possible également de profiter de cette page blanche pour écrire une fin plus heureuse à ce triste scénario dans les trois prochaines semaines.

On ne sait pas encore exactement quand le Québécois sera prêt à effectuer un retour au jeu, mais ça ne saurait trop tarder.

Mercredi, il s’est entraîné sans restrictions avec ses coéquipiers pour une troisième journée d’affilée. Claude Julien s’est toutefois montré prudent et a spécifié que, côté médical, on va en savoir plus [jeudi] matin .

Jonathan Drouin (à gauche) a subi une mise en échec d'Alexander Ovechkin en deuxième période contre les Capitals. Photo : Geoff Burke-USA TODAY Sports

Il me reste neuf matchs, ou peu importe combien, a laissé tomber le principal intéressé. Je vais les jouer d’une bonne façon, comme toute l’équipe. Ce ne sont pas des matchs qu’on veut jeter à la poubelle.

S’il revient dans la formation jeudi, il lui en resterait 11, ce qui laisse croire qu’on devrait revoir le numéro 92 quelque part pendant le voyage en Californie.

Se reconstruire

La question est de savoir quelle version de la jeune vedette sautera sur la glace. Après son opération au poignet, Drouin a effectué un premier retour le 8 février.

Il a disputé quatre rencontres avant d’abdiquer en raison d’une blessure à la cheville subie à Boston le 12. Après un match de pause, le Québécois a tenté de jouer avec la douleur pendant quatre rencontres pour finalement jeter la serviette le 25 février.

Avec le recul, sans nécessairement aggraver la blessure, ce retour hâtif n’a pas aidé, c’est sûr , a admis l’éclopé.

On était encore en train de se batailler pour une place en séries […] , s’est-il justifié.

À un certain point en février, il y avait cette impression lancinante d’une pression malicieuse imposée par le CH pour que son talentueux joueur revienne au jeu rapidement. Trois fois plutôt qu’une, Julien a confié publiquement qu’il avait le feu vert des médecins et qu’il attendait la décision du joueur.

Des commentaires qui peuvent envoyer un message incongru.

Tu veux jouer au hockey. Je ne sais pas si c’est une pression de toi-même. Ça faisait trois mois que j’étais sur les lignes de côté, ce n’est pas le fun, pas plaisant. Quand je me suis senti prêt à être capable de jouer et être capable d’aider mon équipe, j’ai essayé de faire ça , s’est exclamé Drouin lorsqu’on lui a demandé s’il avait ressenti cette pression extérieure, ne serait-ce qu’imperceptiblement.

Sur la glace, ce fut le jour et la nuit dans ses prestations après l’opération. Avant la blessure, 62 % des buts marqués lorsqu’il était sur la glace à cinq contre cinq l’étaient par son équipe. Lui-même en avait inscrit six grâce à des chances de marquer de grande qualité, et on n’en avait inscrit que deux contre lui, le plus petit nombre de l’équipe parmi les partants à ce moment-là.

Au cours des 8 matchs depuis son retour, le buteur de Sainte-Agathe a été blanchi en plus de maintenir un différentiel de -10. Surtout, c’est son apathie, ses craintes visibles sur la patinoire qui ont laissé une mauvaise impression. Drouin n’a jamais semblé à l’aise, que ce soit en raison de douleurs lancinantes au poignet ou de celles à sa cheville.

Aucun but n’a été marqué par le CH lorsqu’il était sur la glace à forces égales depuis son retour, bien qu’il n’en soit pas l’unique responsable évidemment. Mais quand même, aucun en huit rencontres.

Je suis revenu en février, c’est le temps des séries. Le jeu a avancé d’un cran, on n’est plus en novembre. Les équipes commencent à bien comprendre les systèmes. On était rendus à un point où le hockey a pris une coche depuis que j’ai joué en novembre. Ce n’était pas facile pour moi. Jonathan Drouin

Il faut donc revenir à la base, s’éloigner de la périphérie où il a tendance à prendre ses aises, diriger des passes dans la circulation dense, se battre pour la possession du disque, toutes ces facettes de son jeu qu’il avait pris soin de polir pendant un été.

Il y a de l’effort là-dedans, beaucoup de choses entrent en considération, a-t-il expliqué. Le positionnement, pour moi, je dois être au bon endroit au bon moment. J’ai regardé ça avec Dom [Ducharme] l’été dernier. On s’est occupés de ça et on a simplifié mon jeu. Quand tu regardes les meilleurs joueurs, [Mitch] Marner, ces gars-là, ils gardent leur jeu simple. Ils sont sur la rondelle. Ce sont les gars que je regarde.

Je rôde toujours autour de la rondelle quand je suis au meilleur de ma forme. Quand je cours après la rondelle et que je n’attends pas que le jeu se passe devant moi, c’est à ce moment-là que j'excelle. C’est ce qu’on a regardé et je pense que c’est ce qui allait bien pendant les 20 premiers matchs de l’année , a-t-il ajouté.

Il lui reste une dizaine de matchs, ou à peu près, pour redémarrer le moteur. Car, ne vous y trompez pas, le travail est à recommencer.

En rafale

Après l'entraînement, il a longuement été question du sujet à la portée planétaire ces jours-ci : la COVID-19.

Pas de changements dans les mesures préventives suggérées par la Ligue nationale jusqu'à présent. Le CH se contente de proscrire l'accès au vestiaire aux journalistes et d'ajouter des stations de liquide désinfectant un peu partout au Centre Bell et à Brossard.

Il y a eu des discussions à l’interne, mais la ligue a pris la responsabilité de tout. Que ce soit par rapport aux médias ou autres. C’est pas mal ça. Les docteurs font leurs affaires. Dans le vestiaire, il y a de la lotion partout. Les gars sont bons là-dessus, je les vois se laver les mains tout le temps , a indiqué Claude Julien.

Le comté de Santa Clara, en Californie, où jouent les Sharks, a interdit tout rassemblement de plus de 1000 personnes. Le Tricolore sera de passage à San José le 19 mars et il devra, si les directives sont maintenues, disputer une rencontre à huis clos.

Jeff Petry et Phillip Danault ont admis être un peu inquiets, et leurs familles encore plus, ont ajouté les joueurs.

Petry a toutefois tempéré ses propos.

Tout le monde est au courant de la situation. Que tu travailles dans un bureau ou que tu viennes à l’aréna, c’est la même chose pour nous tous les jours. On se pointe et on travaille tous les jours jusqu’à ce qu’on nous dise autre chose. Mais je ne pense pas que ça nous dérange au point où ça nous empêche de nous concentrer sur notre travail , a laissé tomber le défenseur.

Par ailleurs, le gardien réserviste Charlie Lindgren a quitté l’entraînement du Canadien, mercredi, à Brossard, après avoir été atteint à la gorge par un tir du défenseur Brett Kulak.

Le no 1 Carey Price n’était pas de la séance et s’est plutôt entraîné à l’extérieur de la patinoire. Il a participé à 14 des 16 derniers matchs de l’équipe.

L’attaquant Paul Byron et les défenseurs Shea Weber et Christian Folin étaient aussi absents. Ils ont profité d’une journée de traitements.

Le CH (31-31-9) a perdu mercredi, contre les Predators de Nashville, un troisième match de suite.

Les hommes de Claude Julien sont à 10 points de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Est avec 11 matchs à disputer. Ils affronteront les Sabres de Buffalo (30-31-8), jeudi, au Centre Bell.