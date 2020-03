Les Canucks de Vancouver se replacent dans le portrait des séries

J.T. Miller a marqué en tirs de barrage et les Canucks de Vancouver l'ont emporté 5-4 face aux Islanders de New York, mardi soir.

Les Canucks ont ainsi retrouvé leur positionnement au classement leur donnant accès à l'un des deux laissez-passer pour les séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest.

Tyler Toffoli a récolté un but et une mention d'assistance pour les Canucks (36-27-6), qui n'ont gagné que deux de leurs sept derniers matchs. Adam Gaudette, Zack MacEwen et Bo Horvart ont également sonné la charge.

Le défenseur Alex Edler a franchi le plateau des 400 points dans sa carrière en récoltant deux mentions d'assistance. Thatcher Demko a atteint un sommet en carrière, repoussant 45 lancers pour la formation de Vancouver.

Brock Nelson a inscrit deux buts pour les Islanders (35-23-10), qui poursuivent leur glissade avec cette septième défaite de suite (0-4-3).

Andrew Ladd et Jordan Eberle ont également noirci la feuille de pointage pour les visiteurs, tandis que Derick Brassard a récolté deux aides.