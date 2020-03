Canadien : plus grand-chose à se mettre sous la dent

Il n’y a rien de mal avec Joe Dassin, au contraire, mais Siffler sur la colline était-il vraiment le meilleur choix pour pareille soirée thématique? C’est un pensez-y-bien. Enfin.

L’entraîneur avait remanié trois de ses quatre trios, laissant intacte la combinaison de Lukas Vejdemo, Jake Evans et Dale Weise qui avait déjà ses propres problèmes à résoudre, sans grand succès.

L’attaque est en panne et n’a inscrit que trois buts à ses trois derniers matchs, l’avantage numérique traverse sa pire léthargie de la saison et n’a fourni aucun but lors des neuf derniers duels (0 en 18); un petit électrochoc s’imposait aux yeux du pilote du Tricolore.

Avec comme résultat que « la première période n’était pas beaucoup mieux [que la deuxième]. N’eût été Carey, ç’aurait pu être différent. Il a sauvé les meubles. En deuxième, ç'a été catastrophique. En troisième, on est revenus avec beaucoup plus d’énergie, de détermination », a fait valoir Julien, en référence aux quatre buts accordés au deuxième tiers seulement.

À l’exception du trio piloté par Nick Suzuki, les autres combinaisons ont passé la majeure partie de la rencontre à se défendre dans leur territoire, avec un léger sursaut d’orgueil leur permettant de redorer leurs statistiques en possession de la rondelle au troisième vingt.

Malgré ce contexte favorable où l’adversaire menait 4-0 et cherchait essentiellement à se défendre, Max Domi, Brendan Gallagher et Charles Hudon ont souffert.

Au bout du compte, les trois comparses ont contrôlé le disque entre 17 et 19 % du temps, selon l’indice de possession que vous consultez, et ont tenté seulement quatre tirs au filet à cinq contre cinq.

Domi, particulièrement, a semblé absent par moments. Son revirement en zone offensive au début de la deuxième période a mené directement au premier but des Preds, qui se sont relâchés un brin par la suite et ont accéléré la cadence.

Il n’y a plus beaucoup d’enjeux en cette fin de saison déprimante, mais le rendement de Domi en est certainement un, au même titre que le jeu des Hudon, Evans et Charlie Lindgren de ce monde qui luttent pour leur avenir dans la LNH.

Le voir s’y désintéresser a de quoi étonner et en laisser plusieurs sur leur appétit.

Peut-être n’était-ce qu’une question de chimie. Après tout, Gallagher l’a admis en toute franchise. Pas facile de la créer si rapidement.

Ça prend un peu de temps. J’aime pouvoir lire les intentions de mes coéquipiers. J’ai joué avec Phil [Danault] et Tuna [Tatar] tellement longtemps, maintenant c’est un nouveau défi. Je joue encore avec de bons joueurs, mais c’est un peu différent. Peut-être que ça prend une demi-seconde de plus pour faire un jeu. Tu regardes avant de le faire. Plus vite tu réussis à faire ce que tu as à faire, mieux c’est. Ça va venir. Tu dois apprendre leurs tendances. Brendan Gallagher, attaquant du Canadien de Montréal

Carey Price battu par Viktor Arvidsson Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Il n’y a pas à dire, difficile de se motiver lorsque l'on connaît déjà l’issue d’avance. On éteint bien souvent la télévision si quelqu’un nous souffle à l’oreille la fin d’un film qui nous tenait en haleine.

Ça demeure 11 matchs à jouer pour la forme et l’on sent que la bête est abattue, prête à abandonner, surtout si l’adversaire se détache le premier.

Gallagher a certes rappelé que les joueurs sont des professionnels, ça n’avait rien de bien convaincant.

« En tant que professionnels, on doit être meilleurs que ça. C’est extrêmement décevant. On a laissé notre gardien à lui-même. Tu as une deuxième période comme ça, ça te coûte le match. On savait qu’ils seraient désespérés. Ils ont bien joué, mais on s’attendait à mieux de notre part », a laissé tomber l’ailier droit.

« Peu importe le match, peu importe ce qui arrive, il faut se trouver quelque chose pour être prêts lorsqu’on embarque sur la patinoire. Pas d’excuses pour ça », a renchéri Charles Hudon, auteur d’une belle échappée en première période qu’a toutefois repoussé Juuse Saros.

En espérant qu’ils réussissent à « trouver quelque chose » parce que les trois dernières semaines pourraient prendre l’allure d’un chemin de croix.

En rafale

Nick Suzuki a obtenu un premier point en neuf matchs sur le but d’Artturi Lehkonen. « J’avais ça en tête un peu, mais j’essayais de ne pas trop y penser », a raconté la recrue.

Il y a pire au fond. Lehkonen, lui-même, a touché la cible pour une première fois en 17 rencontres.

Lukas Vejdemo a marqué son premier but dans la LNH, mais, si l’on se fie à sa réaction, n’en gardera pas un souvenir impérissable. « Un premier but, c’est le fun, mais j’aurais préféré une victoire ici ce soir », a-t-il déclaré.

Après le match, le Canadien a cédé Vejdemo au Rocket de Laval. Hudon demeure donc toujours dans la formation montréalaise en raison d’un rappel d’urgence, il reste donc une cartouche au CH s’il veut y aller d’un rappel régulier d’ici la fin de la saison.

Si jamais Jonathan Drouin n’est pas prêt à revenir au jeu jeudi, Montréal pourra toujours rappeler un autre joueur de son club-école par mesure d’urgence.

Par ailleurs, le CH a annoncé que Tomas Tatar, blessé au haut du corps, sera absent pour une période indéterminée.