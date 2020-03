Atalanta et Leipzig avancent en Ligue des champions, Valence et Tottenham tombent

L'Atalanta Bergame et le RB Leipzig ont franchi les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA, après avoir respectivement éliminé le Valence CF et le Hotspur de Tottenham.

Dans les deux cas, le résultat des matchs aller et retour n'a pas laissé place au suspense.

Néophyte en Ligue des champions, l'Atalanta a triomphé 4-3 mardi à Valence, au cours d'un duel à huis clos en raison du COVID-19, pour signer une victoire de 8-4 au total des buts.

Il s'agit donc d'une qualification historique en quarts de finale pour le club italien, mené par Josip Ilicic, qui a enregistré un quadruplé.

Le milieu de terrain a converti deux tirs de pénalité (3e et 43e minutes), qui ont été provoqués par le défenseur Mouctar Diakhaby, et a marqué à deux autres occasions en cours de jeu (71e et 82e minutes).

La réplique espagnole est venue de l'attaquant Kevin Gameiro, qui a obtenu un doublé grâce à des buts aux 21e et 50e minutes, et du milieu de terrain Ferran Torres, à la 67e.

Auteur d'un gain de 3-0 à domicile, Leipzig l'a emporté par un score combiné de 4-0 face à Tottenham, qui quitte prématurément le tournoi en 2020, une année après une défaite en finale contre le Liverpool FC, son grand rival anglais.

Le milieu de terrain Marcel Sabitzer a honoré son titre de capitaine du club allemand avec une première réussite à la 10e minute, puis une seconde à la 21e. Son homologue Emil Forsberg a complété l'équation à la 87e.

Au même titre que l'Atalanta de Bergame, le RB Leipzig goûtera prochainement aux quarts de finale de la prestigieuse compétition européenne pour la première fois de son histoire.

Mercredi, le Liverpool FC sera l'hôte de l'Atlético de Madrid, qui l'a emporté 1-0 lors du match aller, et le Paris Saint-Germain recevra le Borussia Dortmund, vainqueur du précédent duel par la marque de 2-1.

Épidémie de coronavirus oblige, cet affrontement sera présenté devant aucun public.

