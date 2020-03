Y aura-t-il des séries éliminatoires cette année?

BILLET - L’expression « course aux séries éliminatoires » est en train de prendre une tout autre signification ces temps-ci. Cette année, on ne sait même pas si la LNH au grand complet finira par s’y rendre.

Depuis la mi-février, il est devenu « normal » d’apprendre que des événements sportifs majeurs ont été reportés, annulés ou disputés à huis clos. À la même vitesse que le coronavirus, les mesures d’urgence prises par les fédérations internationales se sont déplacées de l’Asie jusqu’en Europe, puis au Moyen-Orient.

Cette distance a fait en sorte que, jusqu’à tout récemment, la plupart d’entre-nous, avouons-le, avons eu le réflexe de nous demander si toutes ces mesures et ces interdictions de rassemblements publics n’étaient pas un brin alarmistes.

Parlons-en aux Italiens qui, le 22 février dernier, recensaient à l’intérieur de leurs frontières quelque 62 cas de personnes infectées. Seize jours plus tard, le décompte était rendu à 9100 personnes atteintes et à plus de 233 morts. Lundi, le premier ministre Giuseppe Conte a réagi à cette catastrophe en plongeant le pays entier dans une sorte de quarantaine, en limitant les transports et en interdisant toutes les manifestations sportives et tous les rassemblements. Même la messe du dimanche.

La vitesse fulgurante à laquelle se répand la COVID-19, un virus pour lequel il n’existe encore aucun vaccin ni remède, est à peu près la même dans les pays les plus touchés, sauf le Japon, où la progression s’avère légèrement plus lente. Pour cette raison, beaucoup de gens se servent de l’Italie comme point de référence pour tenter de déterminer ce qui attend l’Amérique du Nord au cours des prochaines semaines.

Ainsi, avec 729 cas recensés aux États-Unis, les Américains accusaient mardi matin un retard de seulement une dizaine de jours avec la situation qui prévalait en Italie. Mais comme les États-Unis ont effectué beaucoup moins de tests de dépistage qu’ailleurs dans le monde, il est difficile de savoir si ce portrait reflète la réalité.

Sachant cela, et compte tenu de toute l’information disponible en temps réel à l’échelle de la planète, on s’attendrait à ce que les grands championnats nord-américains soient particulièrement proactifs pour tenter de freiner la progression du coronavirus. Mais ce n’est pas tout à fait ce qui se passe.

Le premier réflexe de la LNH, de la MLB, de la NBA et de la MLS a été de bannir les journalistes des vestiaires afin d’éviter que leurs athlètes soient contaminés. Bien avant la protection de la santé publique, cette mesure vise à protéger leurs revenus.

Brendan Gallagher dans le vestiaire du Canadien Photo : Radio-Canada

Si un ou deux membres d’une équipe étaient atteints du virus et qu’on devait subséquemment placer une ou des équipes en quarantaine, de telles situations pourraient avoir des conséquences sportives et financières désastreuses pour l’une ou l’autre de ces ligues.

Pour protéger leurs revenus, ces championnats doivent s’assurer de pouvoir continuer à remplir leurs obligations contractuelles auprès des télédiffuseurs qui leur versent des milliards et, le plus longtemps possible, auprès des amateurs qui achètent des billets et qui s’entassent dans les amphithéâtres.

La nouvelle est presque passée sous silence. Le 5 mars, la LNH a clairement montré que la santé publique ne figurait pas parmi ses priorités.

Le comté californien de Santa Clara, où les Sharks de San José disputent leurs matchs, était aux prises avec 20 cas de coronavirus et constituait l’un des principaux foyers de propagation aux États-Unis.

Constatant la gravité de la situation, le département de santé publique de Santa Clara a recommandé aux Sharks de reporter à plus tard le match qu’ils devaient disputer au Wild du Minnesota. Toutefois, la LNH n’a jamais bronché et, à la stupéfaction de plusieurs épidémiologistes, le match a tout de même été présenté devant 14 500 personnes!

Deux jours plus tard, le samedi 7 mars, les Sénateurs d’Ottawa étaient en visite à San José et plus de 16 000 amateurs étaient entassés dans les gradins du SAP Arena.

Le SAP Arena, où jouent les Sharks de San José Photo : Getty Images / Ronald Martinez

Lundi soir, le nombre de personnes infectées par le coronavirus était passé de 20 à 43 dans le comté de Santa Clara, et une première personne en était décédée. Cette fois, le département de santé publique du comté n’a pas laissé le choix aux organisations sportives. On a tout simplement interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu’à la fin du mois de mars.

Les Sharks devront donc jouer leurs trois prochains matchs à domicile (au moins) devant des sièges vides. Les trois autres scénarios envisagés par la LNH (déplacer ces matchs vers des sites neutres, disputer ces matchs dans les amphithéâtres des équipes adverses ou les reporter à plus tard) semblent difficilement réalisables à ce stade de la saison.

Le Canadien sera d’ailleurs en visite à San José la semaine prochaine. Pas plus tard que lundi matin, les hommes de Claude Julien réagissaient comme des types plongés en plein film de science-fiction quand on leur demandait comment ils réagiraient si on leur demandait de jouer devant des gradins vides.

Le virus progresse très rapidement.

Il y a 10 jours, abasourdis, les footballeurs italiens et les hockeyeurs suisses jouaient devant des gradins vides en se disant que la situation allait finir par s’améliorer. Ils sont maintenant chez eux, ignorant la date de leur prochain match ou à quel moment, dans le cas des hockeyeurs suisses, se mettront en branle leurs séries éliminatoires.

Il y a deux semaines, il y avait 62 personnes atteintes du coronavirus en Italie. On recense actuellement quelque 77 cas au Canada. À quoi ressembleront nos vies dans 14 jours? Et à quoi ressembleront les grands championnats nord-américains?

À cette période de l’année, la fin du long calendrier et le début des séries éliminatoires de la LNH nous semblent habituellement très proches. Cette année, les trois semaines qui nous séparent du grand tournoi printanier prennent des allures d’éternité. Compte tenu des expériences vécues en Europe, il n’est pas farfelu de se demander dans quel état les équipes franchiront le fil d’arrivée.

La côte est des États-Unis, notamment la région de New York, est aussi un terreau fertile de propagation du coronavirus. Les quatre grands championnats sportifs ont l’intention de continuer à accueillir des spectateurs comme si de rien n’était. Éventuellement, les autorités de santé publique réagiront et il y a fort à parier que les Sharks de San José ne seront plus les seuls à jouer dans un amphithéâtre ou un stade vide.

La question n’est peut-être plus de savoir qui participera aux séries éliminatoires. Mais plutôt, tout simplement, s’il y en aura cette année.