Après une décennie, voici Jarred Tinordi

La classe demeure coite? Bien.

Les journalistes montréalais étaient évidemment intéressés à la renaissance de l’ancien espoir du Tricolore, mais certains scribes affectés à la couverture des Predators également. Comme quoi Tinordi commence à laisser sa marque sur la formation du Tennessee.

Tinordi a d’abord eu droit à un premier rappel le 27 décembre. Sept matchs en montagnes russes plus tard, il retrouvait les charmes de Milwaukee dans la Ligue américaine. Puis, autre coup de fil de la direction des Preds, le 26 janvier, et le colosse n’a plus jamais regardé en arrière.

Comme il l’a dit lui-même, l’a répété son entraîneur, et comme le chanterait certainement John Denver dans un des bars branchés de la rue Broadway à Nashville, les routes de campagne ont fini par le ramener à la maison. Du moins, là où tout a commencé pour lui, le soir du 25 juin 2010 quand le Tricolore en a fait la 22e sélection de l’encan.

C’est génial. Le chemin a été long avant de revenir dans la LNH. Je veux profiter du moment, je prends ça une journée à la fois. C’est bien de revenir à Montréal, je n’y avais pas mis les pieds depuis longtemps , a lancé le défenseur format géant, mardi matin.

Les obstacles ont été nombreux. Tinordi n’a jamais été le choix de Marc Bergevin, qui a perdu patience après trois ans et l’a envoyé en Arizona en retour de Victor Bartley et de John Scott, le bagarreur en croisade pour participer au match des étoiles à l’époque. Le soufflet ultime.

Peu de temps après l’échange, en mars 2016, Tinordi a été suspendu 20 matchs pour avoir transgressé les règles antidopage de la LNH alors qu’il était dans un passage sombre de (sa) carrière .

Puis, trois années ont passé sans recevoir le moindre signe de vie de la LNH, en trimbalant son baluchon de Tucson à Wilkes-Barre à Milwaukee, trois destinations pas nécessairement inscrites dans votre guide de voyage des découvertes surprenantes aux États-Unis.

Je n’ai pas vraiment eu de doutes, a lancé l’arrière de 28 ans. J’ai traversé plusieurs épreuves déjà au cours de ma carrière, mais j’ai toujours cru que c’était possible pour moi de jouer dans cette ligue. Il y a eu des hauts et des bas. La chose la plus importante, c’était de ne pas perdre confiance et j’ai réussi à revenir cette année.

Pour les amateurs de chiffres, voyez plutôt:

1395 jours ont passé entre le dernier match de Tinordi dans la LNH, le 3 mars 2016, et le premier joué cette saison, le 29 décembre.

3505 jours écoulés entre son repêchage et son premier (et seul) but dans la LNH le 29 janvier à Washington marqué devant plusieurs membres de sa famille.

Imaginez, un enfant qui aurait commencé l’école primaire deux mois après le repêchage de Tinordi en serait aujourd’hui à quelques semaines de sa graduation...à l’école secondaire. Une longue attente pour un petit but.

A-t-on là la définition de la résilience?

C’est un joueur de hockey, il adore jouer. On va tous jouer jusqu’à ce que quelqu’un nous dise qu’on ne peut plus le faire. Il revient de loin. Il a eu des hauts et des bas, a joué beaucoup dans les mineures. Il a été excellent sur la glace, notamment en désavantage numérique. Il y a une place pour lui ici , a répondu son comparse à la ligne bleue Ryan Ellis.

Jarred Tinordi Photo : Getty Images / Frederick Breedon

Intégration rapide

Tinordi cimente tranquillement sa place au sein d’une formation dont la principale force demeure la qualité de sa brigade défensive.

Il y a eu beaucoup d’essais et erreurs à Nashville cette saison avec Alexandre Carrier et Steven Santini et Tinordi les a dépassés d’une tête.

En 27 matchs, il a récolté un but et quatre passes tout en maintenant un différentiel neutre. Lorsqu’il est en uniforme, le fils de Mark joue en moyenne 16 min 37 s par rencontre, soit le 5e temps d’utilisation parmi tous les arrières de l'équipe et plus de deux minutes de plus que les vétérans Yannick Weber et Dan Hamhuis, présentement blessé.

Mais c’est surtout sa force de caractère qu’on a vanté à outrance, mardi. Ce trait de personnalité que le CH espérait avoir trouvé en lui, mais qui lui faisait tant défaut à l’époque, raconte-t-on.

Plus tôt en février, Tinordi n’a pas hésité à jeter les gants devant Robert Bortuzzo, lui aussi joueur à la charpente intimidante, afin de venger Viktor Arvidsson, victime d’un coup violent du même Bortuzzo qui l’a fait rater 12 matchs quelques semaines auparavant.

Tinordi n’était même pas dans l’entourage de l’équipe lorsque c’est arrivé.

C’est dans son ADN, c’est son genre. Un joueur agressif, physique. Ça fait partie de ses atouts ici. Ça aide beaucoup quand tu défends tes coéquipiers. C’est énorme quand tu te sacrifies pour eux. Il ne fait pas juste jouer avec eux, ils jouent pour eux. Ils bloquent des lancers. Ça fait partie de ton identité et c’est une des choses les plus importantes qu’il apporte, c’est un joueur qui contribue à l’identité de l’équipe , l’a encensé l’entraîneur John Hynes.

Comme coéquipier, il connaît son rôle, il le joue à merveille. Je ne le connaissais pas tellement avant qu’il arrive, sinon pour avoir joué un peu contre lui dans le junior. Il m’impressionne beaucoup. Son jeu de pied pour un gars de sa grandeur, il a évidemment une grande portée. Ses habiletés de patinage m’impressionnent. Son jeu s’est accéléré. C’est génial de le voir se lever pour Arvy et moi, ce n’est pas quelque chose que tout le monde veut faire, mais il est prêt à le faire. Je n’ai que de bonnes choses à dire sur lui , a renchéri Ellis.

La pression, les regards des partisans, les projecteurs des médias de Montréal, Tinordi contemple tout ça avec beaucoup de distance. Selon ses dires, il a accepté l’offre des Predators en raison de la qualité des arrières de la formation qui pouvaient l’aider si jamais il mettait ses grands pieds dans le circuit Bettman.

L’y voici, dix ans plus tard. Avec la ferme intention d’y rester pour de bon.

En rafale

Le Canadien sera privé des services de Jonathan Drouin pour le duel contre les Predators, mardi soir. Le Québécois s’entraîne avec ses coéquipiers depuis lundi, mais n’a toujours pas reçu le feu vert des médecins, pas plus que Tomas Tatar, qui devrait aussi rater une troisième rencontre d’affilée.

Le CH tentera de mettre fin à une courte séquence de deux revers de suite survenus en Floride, tandis que les Predators ont blanchi les Stars de Dallas à leurs deux derniers matchs.