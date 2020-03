Le coronavirus complique les qualifications olympiques

De nombreuses compétitions importantes sont annulées quotidiennement et certains athlètes pourraient manquer de temps pour décrocher leur billet pour Tokyo. L’aviron est le dernier sport à avoir été touché. Deux Coupes du monde, les Jeux européens ainsi que des qualifications paralympiques ont été annulés.

Lundi, la Fédération internationale de judo a annulé les qualifications olympiques qui devaient avoir lieu d’ici au 30 avril.

L’haltérophilie, la natation et le badminton font partie des autres sports qui ont dû modifier leur calendrier en raison de la propagation du coronavirus.

Lorsque le virus a commencé à se répandre en Chine plus tôt cette année, plusieurs compétitions ont d’abord été reportées. Mais avec les Jeux olympiques qui doivent débuter le 24 juillet, le temps pour se qualifier est de plus en plus restreint.

Quand les qualifications auront finalement lieu, des athlètes qui ont dû demeurer en quarantaine pendant un certain temps pourraient être désavantagés face à leurs adversaires.

Les athlètes d’endurance seraient particulièrement pénalisés par ces changements d’horaire.

C’est le cas du Canadien Even Dunfee, médaillé de bronze au 50 km marche aux Championnats du monde. Il s’agit de la plus longue épreuve d'athlétisme aux Jeux olympiques et les athlètes doivent impérativement avoir plusieurs semaines entre chaque compétition afin de récupérer convenablement. Prendre part à des qualifications au mois de juin deviendrait donc problématique.