Les Jets se sortent d'une situation fâcheuse contre les Coyotes

Eakin a saisi une rondelle libre après une mise en jeu et a fait preuve de patience avant de battre le gardien Darcy Kuemper du revers. Il avait participé au but égalisateur de Tucker Poolman en fin de deuxième période.

Mark Scheifele a mis le point d’exclamation à la victoire des siens dans un filet désert en fin de rencontre.

Nick Schmaltz avait réussi un doublé en un peu plus de quatre minutes au premier vingt pour donner une avance de 2-0 aux Coyotes (33-29-8).

Nikolaj Ehlers a amorcé le revirement de situation au début du deuxième acte pour les Jets (36-28-6), qui ont gagné leurs six dernières rencontres à domicile et demeurent au plus fort de la lutte pour une place en éliminatoires.

Winnipeg se hisse au 1er rang de la course parmi les équipes actuellement susceptibles d’être repêchées, mais tous ses rivaux ont disputé au moins un match de moins.