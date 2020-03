Les ligues nord-américaines limitent l'accès aux vestiaires en raison du coronavirus

Le baseball majeur, la MLS, la NBA et la LNH ont annoncé dans un communiqué commun lundi que seuls les joueurs et les employés indispensables aux équipes et aux installations des équipes auront désormais accès aux vestiaires. Les ligues soulignent avoir pris cette décision après avoir consulté des experts en maladies infectieuses et en santé publique.

L’accès des médias sera conservé, en des endroits désignés, hors des vestiaires, peut-on également lire dans le communiqué. Ces changements temporaires prendront effet dès les entraînements et les rencontres de demain [mardi]. Nous allons continuer de surveiller la situation de très près et de prendre les mesures nécessaires au maintien d’un environnement sûr et accueillant.

Le Canadien de Montréal, entre autres organisations, avait déjà mis des mesures en place dès lundi.

Le milieu des médias a notamment réagi par l’intermédiaire de sept regroupements de journalistes, qui ont appelé à une collaboration continue entre équipes sportives et médias.

Nous comprenons que des précautions peuvent être nécessaires au nom de la santé publique, ont indiqué les dirigeants de ces regroupements dans une déclaration commune. Nous avons l’intention de travailler avec les différentes ligues, équipes et écoles que nous couvrons pour que les milieux de travail demeurent sécuritaires. Nous devons également faire en sorte que l’accès aux vestiaires – que nous avons négocié au fil des décennies, aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel ne soit pas inutilement limité à court ou à long terme.

De nombreux événements sportifs ont déjà été perturbés en raison de l’épidémie. L’Italie a notamment suspendu son championnat de soccer jusqu’à nouvel ordre, et le tournoi de tennis d’Indian Wells a été annulé, tout comme les mondiaux de hockey féminin qui devaient se tenir en Nouvelle-Écosse.