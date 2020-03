Un gros combat d'unification pour Marie-Eve Dicaire le 9 mai au Michigan

C'est au Dort Federal Credit Union Event Center que Dicaire (16-0), championne IBF, se mesurera à Shields (10-0, 2 K.-O.), détentrice des ceintures WBC et WBO.

De plus, la WBA ajoutera à l’enjeu le titre de super-championne. Cette ceinture appartient à la Costaricaine Hanna Gabriels, inactive depuis l’automne à la suite d’une blessure à une épaule.

Une conférence de presse pour l’annonce officielle aura lieu lundi, à Flint. Les journalistes québécois seront convoqués, plus tard dans la semaine, pour une deuxième conférence de presse qui se tiendra à Montréal.

Claressa Shields s’avère, et de très loin, la meilleure adversaire que Dicaire aura eu à affronter depuis le début de sa carrière.

En raison de la participation du réseau Showtime en tant que diffuseur, Dicaire touchera aussi sa plus importante bourse.

Selon les informations obtenues, le cachet serait 10 fois supérieur aux 38 000 dollars qu’elle a récoltés pour son plus récent combat, contre Ogleidis Suarez, à Québec, en novembre.

Claressa Shields après sa victoire face à Ivana Habazin Photo : The Associated Press / Matt Rourke

Du gros calibre

Shields, qui fêtera ses 25 ans le 17 mars, a eu un passage remarqué dans les rangs amateurs.

Elle a notamment été médaillée d’or, chez les poids moyens, aux Jeux olympiques de Londres en 2012, et de Rio de Janeiro, en 2016.

Elle a aussi récolté deux titres de championne du monde (2014 et 2016), en plus de la médaille d’or aux Jeux panaméricains de Toronto 2015, chez les mi-lourds.

Plus récemment, elle est devenue la plus jeune pugiliste (hommes et femmes confondus) à mettre la main sur des ceintures mondiales dans trois catégories de poids distinctes chez les professionnels.

Une autre Québécoise, Ariane Fortin, a eu l’occasion d’affronter Shields à quatre reprises dans les rangs amateurs, tant aux Championnats mondiaux, qu’en qualifications continentales et olympiques.

Chaque fois, Shields en est sortie gagnante, ce qui fait dire à Fortin que l’Américaine est la rivale la plus coriace qu’elle ait eue à affronter.

C’était à l’époque où il était presque impossible de gagner des rounds contre elle. Elle était vraiment dominante , s’est souvenue Fortin, médaillée de bronze aux mondiaux en 2014 et d’argent en 2015, et médaillée de bronze aux Panaméricains, en 2015.

C’est une athlète explosive. Ça capte l’attention des juges. Chez les amateurs, c’était probablement la seule athlète qui était capable de se retrouver adossée aux câbles et de bien paraître aux yeux des juges. C’est la seule athlète que j’ai affrontée que je ne pouvais pas battre grâce à ma vitesse. Elle possède vraiment une vitesse supérieure. Ariane Fortin, ex-boxeuse

Ariane Fortin est d’avis que Marie-Eve Dicaire devra éviter d'échanger coup pour coup avec Claressa Shields.