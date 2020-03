Coronavirus : la cérémonie d'allumage de la flamme olympique sans spectateurs

Le Comité olympique grec a annoncé lundi que la cérémonie d'allumage de la flamme, prévue jeudi au stade antique d'Olympie, serait fermée au public à cause de l'épidémie au nouveau coronavirus.

Seulement 100 invités, accrédités par le Comité international olympique et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, pourront y assister.

Une répétition en costume, programmée mercredi, sera également fermée au public.

Les accréditations des médias pour la cérémonie seront extrêmement limitées , a prévenu le comité.

Nous exhortons les maires des villes à travers lesquelles la flamme olympique voyagera ou passera la nuit à suivre les instructions du ministère de la Santé , a annoncé le comité.

La flamme des Jeux olympiques de Tokyo doit être allumée dans une cérémonie traditionnelle, suivie par un relais du flambeau sur le sol grec. La flamme sera ensuite passée aux organisateurs tokyoïtes le 19 mars au stade panathénaïque d'Athènes.

La flamme traversera 37 villes et 15 sites archéologiques en Grèce, couvrant 3500 kilomètres et 842 milles nautiques, et sera portée par 600 coureurs.

Dimanche, le gouvernement grec a annoncé que tous les événements sportifs professionnels des deux prochaines semaines se tiendraient sans spectateurs à cause de l'épidémie.