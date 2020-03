L'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant qualifiée pour Tokyo

Le tournoi devait initialement opposer huit formations, en deux groupes, mais a été joué à sept équipes après le retrait de la Thaïlande en raison de l'épidémie de coronavirus. Les vainqueurs des deux matchs de demi-finales recevaient leur place à Tokyo.

Le Canada s'amenait dans les demi-finales avec une fiche de 6-0, dont une victoire de 62-35 contre la Colombie lors de son deuxième match du tournoi. Cette fois, l’équipe colombienne a mis plus de pression sur les représentants de l’unifolié et l’écart a été plus mince. Le Canada menait 13-10 après le premier quart et 27-23 à la mi-temps. La formation canadienne a augmenté son avance en deuxième demie, terminant le troisième quart en avant 41-34.

La Colombie a entrepris le dernier quart avec un essai rapide, mais le Canada en a inscrit deux à son tour et n'a plus été inquiété.

Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 sont prévus du 25 août au 6 septembre.