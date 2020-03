Coronavirus : le match entre le Paris Saint-Germain et Dortmund à huis clos

Le duel de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund sera présenté à huis clos mercredi en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le match aura lieu au Parc des Princes. Dortmund mène 2-1 à la suite du premier match.

La France a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Avec 1126 cas détectés en date de dimanche, la France est au deuxième rang des pays les plus durement touchés après l’Italie. Jusqu’ici, 19 personnes sont décédées du virus en France.

F1 : Pas de changement pour le Grand Prix d’Australie

L'organisateur du Grand Prix d'Australie a exclu lundi que la première course de la saison de formule 1 se déroule à huis clos à cause de l'épidémie de coronavirus, à l'image de ce qui passera pour le Grand Prix de Bahreïn le 22 mars.

« Quand vous regardez les 86 000 spectateurs qui étaient dimanche soir au Melbourne Cricket Ground, et les rencontres de football australien à venir, il faut prendre les choses de façon très prosaïque et continuer à avancer en prenant les mesures de précaution nécessaires », a-t-il affirmé.

Dimanche, les organisateurs du GP de Bahreïn ont annoncé que les essais et la course se tiendront, du 20 au 22 mars, en « la seule présence des participants » et sans public, « compte tenu de la propagation continue du nouveau coronavirus dans le monde ».

Les 10 écuries qui prendront part au GP d'Australie sont déjà arrivées à Melbourne ou sont en train de voyager vers l'Australie, y compris celles d'AlphaTauri et de Ferrari, basées en Italie, pays le plus touché après la Chine.

La ministre de la Santé de l'État de Victoria Jenny Mikakos a de son côté indiqué à la presse locale que le GP d'Australie n'était pas menacé.



(Avec les informations d'Associated Press et de l'Agence France-Presse)