COVID-19 : Le tournoi d'Indian Wells, premier Masters de la saison, est annulé

Premier Masters 1000 de la saison de tennis du côté masculin, le tournoi d'Indian Wells est considéré comme le « cinquième majeur » en raison de son volet féminin, tout aussi relevé. Il devait s'amorcer lundi et durer deux semaines, jusqu'au 22 mars.

C'est un trop grand risque, à ce moment, pour la santé publique du comté de Riverside de tenir un rassemblement de cette taille. Ce n'est pas dans l'intérêt public des amateurs, des joueurs et des communautés environnantes que le tournoi se déroule. Nous devons tous demeurer soudés pour protéger notre communauté d'une épidémie , a déclaré le Dr Davis Angus, cité dans le communiqué des organisateurs.

Un cas de COVID-19 « contractée localement » a été identifié dans la vallée de Coachella, située dans le comté de Riverside, dimanche.

Nous sommes très déçus que le tournoi n'ait pas lieu, mais la santé et la sécurité de la communauté locale, des partisans, des joueurs, des bénévoles, des commanditaires, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l'événement sont d'une importance capitale, a renchéri le directeur du tournoi, Tommy Haas. Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes circulent habituellement sur le site du tournoi, le court central à Indian Wells peut accueillir à lui seul plus de 16 000 spectateurs.

La Canadienne Bianca Andreescu est championne en titre du tournoi californien, mais elle avait déjà annoncé samedi qu'elle ne défendrait pas sa couronne en raison d'une blessure. C'est l'Autrichien Dominic Thiem qui l'avait emporté l'an dernier du côté masculin.

La jeune Québécoise de 17 ans Leylah Annie Fernandez avait obtenu un laissez-passer des organisateurs et devait prendre part au tournoi.

Le tournoi de Miami, prochaine compétition d'importance du calendrier ATP et WTA, doit s'amorcer le 23 mars en Floride.