Le doctorat de Daniel Lacroix, les succès des Wildcats de Moncton

BILLET - Depuis la fin décembre, les Wildcats de Moncton sont dirigés par un entraîneur-chef ayant complété au cours des dix dernières années l’équivalent d’un doctorat en hockey summa cum laude en secondant tour à tour Guy Boucher, Alain Vigneault, Michel Therrien et Claude Julien dans la LNH. Et les résultats sont carrément spectaculaires.

Depuis que Daniel Lacroix a pris les commandes à Moncton, les Wildcats forment l’équipe par excellence au hockey junior majeur canadien. Ils présentent une impitoyable fiche de 25-4-1 en plus d’avoir remporté 16 matchs de suite et 17 de leurs 18 derniers.

Dans une entrevue réalisée en janvier dernier, le centre Benoît-Olivier Groulx, qui venait à peine d’être échangé aux Wildcats, me racontait à quel point il était impressionné par les qualités d’enseignant de Lacroix. Venant de la bouche d’un jeune hockeyeur ayant été dirigé par cinq entraîneurs différents depuis le début de son stage junior, et dont le père, Benoît, est lui-même entraîneur en chef dans les rangs professionnels, ce compliment n’avait rien d’anodin.

À l’occasion d’un long entretien ces derniers jours, Daniel Lacroix s’est présenté sous le même jour en exposant son insatiable soif de nouvelles connaissances et sa fascination pour le métier d’entraîneur, un domaine où la poursuite de l’excellence est en quelque sorte infinie.

***

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur au début des années 2000, Daniel Lacroix avait accepté en 2002 un poste d’entraîneur adjoint à Moncton. Son séjour au Nouveau-Brunswick, au cours duquel il avait notamment secondé Ted Nolan, avait alors duré quatre ans. En 2006, quand Nolan a accédé aux commandes des Islanders de New York, il a emmené son adjoint avec lui. Pour Lacroix, ce fut le début d’une enrichissante aventure de 12 ans dans les rangs professionnels.

Après trois saisons à New York, Lacroix a passé quatre ans aux côtés de Guy Boucher (une saison à Hamilton avec le club-école du CH et trois autres à Tampa Bay). Il a ensuite rejoint Alain Vigneault pendant un an chez les Rangers de New York, avant d’être rapatrié à Montréal par Michel Therrien. Lacroix a finalement passé quatre saisons chez le CH, dont une saison et demie aux côtés de Claude Julien. Son séjour à Montréal a pris fin au terme de la saison 2017-2018.

Daniel Lacroix alors qu'il était entraîneur adjoint du Canadien de Montréal Photo : Getty Images / Christian Petersen

C’est difficile d’identifier l’entraîneur dont je m’inspire le plus parce que j’ai travaillé avec des gars qui excellent vraiment dans leur métier. J’ai retenu des choses de chacun d’entre eux , confie Daniel Lacroix.

J’ai adoré côtoyer Guy Boucher et voir comment il s’y prenait avec son équipe. Il est arrivé dans le hockey professionnel avec beaucoup de nouvelles idées. Il en a laissé tomber quelques-unes en cours de route, mais c’était vraiment plaisant de vivre ça. Il était très organisé et il savait comment convaincre les joueurs d’adhérer à son plan de match.

Avec Alain Vigneault, nous avons vécu une saison qui n’était pas facile (en 2013-2014). Aux Fêtes, les Rangers ne faisaient pas partie des équipes qualifiées pour les séries, mais Alain avait proposé un plan de redressement aux joueurs pour la deuxième moitié de saison, et les joueurs avaient tous embarqué. Nous avons connu du succès et nous nous sommes rendus jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Michel Therrien, pour sa part, avait des réflexes particulièrement aiguisés derrière le banc. Il voyait tout. Il ne ratait absolument rien! Claude était aussi est vraiment bon.

Quand on prend un pas de recul, on se rend compte que tous ces entraîneurs se ressemblent. C’est impossible de rester aussi longtemps dans un milieu comme celui de la LNH sans posséder une recette particulière et sans être capable de bien préparer une équipe. Pour durer dans cette ligue, tu dois trouver des façons de communiquer avec tes joueurs, et le ton utilisé pour le faire est très important. J’ai énormément appris en travaillant avec eux , raconte Lacroix, qui est sur le point de célébrer son 51e anniversaire.

Il cite aussi, de façon très élogieuse, le regretté Wayne Flemming (qui a perdu son combat contre le cancer alors qu’il était adjoint chez le Lightning) et Clément Jodoin parmi les entraîneurs qui l’ont le plus influencé depuis le début de sa seconde carrière.

***

La saison dernière, Daniel Lacroix est allé diriger une équipe en Allemagne en plus d’accepter le poste d’entraîneur en chef de l’équipe nationale de la Lituanie, à l’invitation de Dainius Zubrus.

Il ne s’attendait vraiment pas à retourner diriger une équipe à Moncton. Mais quand l’invitation est survenue avant les Fêtes, l’idée de retourner en pays de connaissance lui a tout de suite plu. Lacroix a toutefois découvert que la LHJMQ et ses joueurs avaient considérablement changé.

Le hockey en tant que tel est resté le même. Mais je trouve que l’enseignement et le développement y sont devenus beaucoup plus importants qu’avant. Il y a 15 ans, les entraîneurs passaient beaucoup plus de temps à travailler avec les joueurs des premier et deuxième trios. De nos jours, les joueurs du quatrième trio et ceux qui sont laissés de côté veulent des explications et veulent qu’on leur montre ce qu’ils doivent faire pour progresser. Les joueurs veulent de la rétroaction et c’est correct parce que c’est la même chose dans la LNH. Daniel Lacroix

Les jeunes sont ouverts d’esprit, travaillants et ils veulent s’améliorer. Ça facilite notre tâche. Les joueurs de cette génération s’attendent aussi à ce qu’on en fasse beaucoup pour eux. Je considère toutefois que notre travail ne consiste pas à leur donner toutes les réponses. Il faut les guider et leur donner les outils qui leur permettront de grandir, comme joueurs et comme jeunes adultes, en trouvant les réponses eux-mêmes.

***

Daniel Lacroix raconte que les Wildcats ont vécu une période de turbulence normale à son arrivée avec l’équipe. Cette affirmation fait sourire quand on jette un coup d’oeil à leur fiche de 25-4-1.

Il y a toutefois du vrai dans ce qu’il dit. Durant la période des Fêtes le gardien numéro un de l’équipe, Olivier Rodrigue, était en Europe avec Équipe Canada junior. Son meilleur marqueur, Alexander Khovanov, avait aussi rejoint l’équipe russe. Et comme la LHJMQ était en pleine période de transactions, six nouveaux joueurs venaient de se joindre ou étaient sur le point de se joindre à sa formation.

Quand il y a autant de changements dans une équipe, chacun tente de trouver sa place, de voir quel rôle il pourra occuper et de connaître les attentes de l’entraîneur. En plus, je ne connaissais pas mes joueurs, ni la ligue, ni nos adversaires. Il a fallu que je me retrempe là-dedans. Il y avait beaucoup de travail et mes adjoints m’ont beaucoup aidé à faire cette transition. Il a donc fallu quelques semaines avant que tout puisse tomber en place , explique-t-il.

À l’image de leur capitaine Jakob Pelletier, les Wildcats forment une équipe travaillante et habile , analyse Daniel Lacroix.

On ne se fie pas uniquement à nos habiletés. Nos joueurs travaillent, peu importe qu’ils soient ou non en possession de la rondelle. Nous basons notre jeu sur la qualité des transitions et, malgré nos beaux talents offensifs, nous sommes capables de jouer défensivement.

Malgré leurs éclatants et impressionnants succès, les Wildcats n’ont pas encore atteint leur plein potentiel, croit leur nouvel entraîneur.

Dans le monde du sport, quand les choses vont bien, nous ne sommes jamais aussi beaux et bons que les gens le disent. Et quand ça va mal, nous ne sommes jamais aussi mauvais que les gens le croient.