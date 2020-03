Encore les États-Unis à l'International Gymnix

L’avenir de la gymnastique féminine américaine semble entre bonne mains. Les États-Unis ont survolé la Coupe junior de l’International Gymnix en l’emportant facilement devant la Belgique et l’équipe Canada 2.

Les Américaines ont fini avec une avance de près de 13 points, tandis que l’écart entre la 2e et la 4e place était de moins d’un point.

Individuellement, les gymnastes de nos voisins du Sud ont pris les trois premières places au concours complet et à deux des quatre engins.

Les Canadiennes Ava Stewart et Bailey Inglis ont brisé les triplés américains avec des 3es places à la poutre et au sol.

Deux des quatre Américaines, Skye Blakely et Konnor McLain viennent d’avoir 15 ans et ont participé au championnat mondial junior l’an dernier. Les deux autres, Kaliya Lincoln et Katelyn Jong n’ont que 13 ans.

C’est Skye Blakely, à sa deuxième visite à l’International Gymnix, qui a remporté le concours complet avec une note totale de 56,132, qui lui aurait valu la victoire la veille dans la catégorie sénior.

Elle a devancé ses deux compatriotes, Konnor McLain et Katelyn Jong.

Blakely a pris la première place au sol, aux barres asymétriques et à la poutre.

À la table de saut, Konnor McLain a été la meilleure avec une note de 14,666, qui lui aurait valu le premier rang la veille lors de la compétition senior.

La meilleure Canadienne au concours complet a été Sidney Turner avec une 5e position derrière la Belge Kéziah Landendock.

Dimanche, on aura droit à la finale par appareil, dans la catégorie sénior et junior.