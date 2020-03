Le chandail de Roberto Luongo retiré par les Panthers avant le duel contre le CH

Associated Press

Lors de son discours d'environ 12 minutes, Luongo a parlé en anglais, en français et en italien. Les émotions ont pris le dessus au moment de parler de son épouse, Gina, qu'il a rencontrée alors qu'il portait déjà les couleurs des Panthers. Leur famille est installée à Parkland, en Floride, depuis plusieurs années. Luongo fait maintenant partie de la direction des Panthers et il espère ne jamais quitter l'organisation.

« Pour conclure, j'aimerais remercier les partisans, a dit Luongo. Merci tout le monde. Quelle belle aventure! Encore aujourd'hui, c'est toujours spécial de vous rencontrer, de vous parler quand nous nous croisons dans la communauté ou à l'épicerie. Vous m'appuyez depuis la première journée et je suis honoré d'avoir pu vivre cette aventure avec vous. Je vous remercie pour votre appui au fil des ans. »

« Certains moments ont été phénoménaux, d'autres plus difficiles. Mais vous m'avez toujours appuyé et c'est quelque chose que j'apprécie sincèrement. »

Luongo aurait aimé soulever la coupe Stanley pendant ses années avec les Panthers. Il n'y est jamais arrivé. Maintenant, il espère pouvoir le faire en tant que membre de la direction de l'équipe.

« Nous allons le faire ensemble », a dit le propriétaire des Panthers, Vincent Viola.

Luongo a fait son entrée sur la patinoire sous My Way, de Frank Sinatra, une manière symbolique d'honorer ses racines italiennes et de rappeler qu'il a vraiment fait les choses à sa façon, accrochant ses patins avec encore trois années à son contrat.

Plusieurs personnes ont pris la parole pendant la cérémonie, dont l'entraîneur des gardiens de longue date des Panthers, Robb Tallas. Il a côtoyé Luongo pendant plusieurs de ses moments forts et il était à l'autre bout de la patinoire le 27 décembre 1999, quand il a fait ses débuts dans la LNH avec les Islanders de New York, face aux Bruins de Boston.

Ce soir-là, Luongo a réussi le premier des 82 blanchissages de sa carrière, en incluant les séries éliminatoires.