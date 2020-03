Bianca Andreescu ne défendra pas son titre à Indian Wells

Andreescu, de Mississauga, n'a pas joué depuis qu'elle a subi uneblessure au genou gauche lors des finales de la WTA à Shenzhen, en Chine, à la fin du mois d'octobre. La joueuse âgée de 19 ans était supposée d'effectuer son retour au jeu à Indian Wells. Il faudra donc patienter encore un peu.

L'an dernier, l'Ontarienne Bianca Andreescu avait obtenu un laissez-passer pour le tableau principal. Elle avait ensuite connu un parcours de rêve, qui avait culminé avec la conquête de son premier titre en carrière sur le circuit de la WTA.

Je voudrais tous vous remercier pour votre appui, vos encouragements me motivent. Je suis déçue que je ne serai pas là la semaine prochaine, mais je me concentre sur ma réhabilitation pour être de retour sur le court le plus rapidement possible.

Bianca Andreescu