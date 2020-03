Coronavirus : le cycliste Hugo Houle bloqué chez lui à Monaco

Le cycliste a appris jeudi que son équipe Astana suspendait ses activités jusqu'au 20 mars à cause de la propagation du virus.

L'équipe kazakhe n'a toutefois pas transmis de directives particulières aux coureurs afin de limiter les risques de contracter le virus, a précisé le Québécois de 29 ans.

Houle, qui effectue de nombreuses sorties d'entraînement entre Monaco et l'Italie, n'a pas noté de scénario apocalyptique jusqu'ici. Ainsi, dit-il, les routes sont toujours aussi achalandées, les villages côtiers sont toujours aussi bondés et personne ne porte de masque.

Il a assuré du même souffle qu'il n'y a pas de panique pour l'instant en France ni dans les autres pays limitrophes.

Hugo Houle à l'entraînement Photo : Radio-Canada

Il a d'ailleurs participé à une compétition le week-end dernier en Belgique, où tout s'est déroulé normalement.

Si la situation ne s'aggrave pas en Europe à court ou moyen terme, Houle compte se remettre en jambe pour participer à cinq courses en territoire belge qui auront lieu à compter du 29 mars.

Si tout va bien, sa saison culminera avec le Tour de France, du 27 juin au 19 juillet, et les Jeux olympiques de Tokyo, dont l'épreuve sur route et le contre-la-montre individuel sont prévus, pour l'instant, les 25 et 29 juillet.