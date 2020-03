Un meneur d'hommes qui prêchait par l'exemple, discret, mais intense, c'est ainsi que Serge Savard et Yvon Lambert ont décrit Henri Richard, leur ancien capitaine avec le Canadien, mort à 84 ans vendredi .

Quand j’ai commencé comme jeune joueur, il était déjà un vétéran. Jean Béliveau était capitaine. Henri n’était pas un gars qui aimait être à l’avant de la parade. Il ne faisait pas de grands discours, il prêchait par l’exemple, un exemple impeccable. C’est un joueur qui a connu parfois certains mauvais matchs, mais jamais en raison de l’effort donné. Il s’est donné à chaque match à 100 % , a raconté Serge Savard, lui-même capitaine du CH de 1979 à 1981, à RDI.

Il a été un grand joueur. Il a gagné seulement un trophée individuel, le Bill-Masterton (en 1974), mais ça ne reflète pas le genre de joueurs qu’il était. Il n’a pas eu accès au trophée du joueur le plus utile, mais il était l’un des joueurs les plus utiles , a ajouté l'ancien défenseur.

Ce n’est pas un joueur qui a été reconnu à sa juste valeur. Serge Savard, ancien capitaine du Canadien

« Il prêchait par l'exemple »

Yvon Lambert, qui a joué ses deux premières saisons dans la LNH avec Henri Richard, insiste sur le fait que son premier capitaine est l'une des trois personnes qui ont eu la plus grande influence sur sa carrière.

Il prêchait par l'exemple, par le travail. C’était un homme qui ne parlait presque pas, se souvient-il. Une pratique c’était pour lui comme un match de hockey. On l’a suivi et c’est ainsi qu’on gagnait.

Le témoignage d'Yvon Lambert

Joueur de petite taille, teigneux, rapide et fougueux, Henri Richard pouvait être comparé à Dave Keon ou à Stan Mikita, d'autres vedettes offensives de la LNH de l'époque, qui n'ont toutefois pas soulevé aussi souvent la coupe Stanley que le plus grand champion de l'histoire de la ligue.

Serge Savard rappelle qu'Henri Richard n'a jamais réussi à se défaire entièrement de l'ombre de son frère Maurice, mais les comparaisons avec son aîné tournaient le plus souvent aux facéties entre coéquipiers.

Henri, c’était un gars que tout le monde aimait, a-t-il insisté. On l’appelait toujours pour le taquiner "le frère de Maurice". Il riait de ça. On aimait beaucoup le taquiner et lui jouer des tours parce que lui n’aimait pas en faire.

C’était très rare qu’un joueur arrive dans la LNH à l’âge junior avant 20 ans, et lui est arrivé avant son temps, a rappelé Serge Savard. Les Richard, ça ne parlait pas beaucoup, mais Maurice avait dit au directeur général Selke : "Henri est prêt pour jouer dans la Ligue nationale." C’est la seule fois qu’il m’a aidé, avait dit Henri.

« Un magnifique patineur »

Pour l'ancien descripteur des matchs du Tricolore à Radio-Canada René Pothier, Henri Richard donnait tout ce qu’il avait à chaque présence sur la patinoire. Il était l’ultime compétiteur, selon lui.

En termes de style de jeu, personne ne contrôlait la rondelle comme lui. C’était un magnifique patineur. Si son frère Maurice est légendaire, Henri était un joueur d’exception au niveau du talent , a dit René Pothier.

Il estime qu’Henri Richard aurait eu plus de difficulté s’il avait joué dans les années 80 et 90, à l’époque où l’accrochage était chose courante dans la LNH.

Il détestait être accroché. Il était déterminé et reconnu pour son caractère bouillant. Il n’était pas physiquement impressionnant, mais tout de même doté d’une force remarquable. Que vous soyez joueur de hockey ou non, Henri était un modèle à suivre en termes d’attitude. Il était entièrement dévoué à la cause , a-t-il ajouté.

René Pothier a conclu en affirmant qu’Henri Richard était perçu, par ceux qui avaient joué à ses côtés, comme le roi des coéquipiers.